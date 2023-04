Einbruch in Handyladen

Täter noch auf der Flucht

Einbrecher sind am Dienstagmorgen in ein Mobilfunkgeschäft in Bad Homburg eingebrochen. Gegen 3.30 Uhr zerstörten die Unbekannten die Glaseingangstür des in der Louisenstraße gelegenen Geschäfts. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie anschließend neun Mobiltelefone im Gesamtwert von circa 8000 Euro. Danach entfernten sie sich vom Tatort. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/1200 entgegen . red