Einbrecher scheitern

Teilen

Tür hält Hebelversuchen stand

Bad Homburg - Bei einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus im Hölderlinweg wurde am Mittwoch zwar nichts gestohlen, ein Schaden entstand trotzdem. Wie die Polizei mitteilte, lag der Tatzeitraum zwischen 16.50 und 17.20 Uhr. Die Einbrecher versuchten dabei sowohl an der Haustür, deren Glasscheibe sie beschädigten, als auch an der Terrassentür, an der Hebelspuren festzustellen waren, einzudringen. Die Türen hielten jedoch stand, die Täter flüchteten. Der Schaden wird auf insgesamt rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich unter 0 61 72 / 12 00 bei der Kriminalpolizei. red