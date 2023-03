Einbrecher ertappt

Teilen

Täter in Wohnung gestellt

Bad Homburg - Am Dienstagmittag hat ein Mann zwei Einbrecher in seiner Wohnung erwischt. Die beiden unbekannten Täter hatten gegen 12.20 Uhr den BMW des Mannes geöffnet, als dieser auf dem Parkplatz eines Ladens in der Justus-von-Liebig-Straße parkte. Sie schnappten sich den Wohnungsschlüssel und begaben sich daraufhin zur Wohnung in der Kaiser-Friedrich-Promenade. Gegen 13 Uhr kam das Opfer nach Hause und traf das Diebesduo an. Er beschrieb die beiden, die umgehend vom Tatort geflohen waren, als osteuropäisch aussehende Männer, die dunkel gekleidet und etwa 30 bis 35 Jahre alt seien. Demnach sah einer deutlich größer und kräftiger aus als der Andere. Die Kripo bittet um Hinweise unter 0 61 72 / 12 00. red