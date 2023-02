Ein Verletzter nach Brand

Großeinsatz in der Saalburgstraße

Großalarm in der Nacht: Gegen drei Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Saalburgstraße ausrücken. Dort war in einer Wohnung im Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte das Gebäude evakuieren. Mindestens eine Person musste per Drehleiter gerettet werden. Das Feuer war rasch gelöscht. Es gab einen Leichtverletzten. „Die Wohnungen sind aufgrund der Verrauchung derzeit nicht bewohnbar“, so die Polizei. Die Bewohner kamen in eine Notunterkunft. Der Schaden beläuft sich auf 350000 Euro. Die Kripo ermittelt. judo