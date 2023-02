Diebe auf Baustelle

Beute von Tausenden Euro

Bad Homburg - In der Nacht zum Donnerstag kam es im Tannenwaldweg auf einer Baustelle zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zugang zu einer Baustelle am Gotischen Haus. Dort brachen die Täter zwei Baustellencontainer auf, in denen Baumaterial gelagert wird. Sie stahlen anschließend laut Polizei einige Rollen Kabel, deren Wert sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro beläuft, wie es im Polizeibericht heißt. Bereits in den vergangenen Tagen kam es zu einigen versuchten und vollendeten Diebstählen auf der Baustelle „Am Sauereck“. Hinweise: Telefon 0 61 72 / 1200. red