Die Zeche zahlen die Anwohner

In der Keltenstraße in der Bad Homburger Innenstadt ist eindeutig zu erkennen, dass es sich bei der Verkehrsfläche um eine Privatstraße handelt. So deutlich ist es nicht immer ausgeschildert. HKO © hko

Stadt hat keine Handhabe, um mögliche Abzocke bei Privatstraßen zu verhindern

Bad Homburg - Straße ist nicht gleich Straße. Unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Baulastträger, unterschiedliche Zuständigkeiten. Im Alltag ist es meist unerheblich, welche Straße man nutzt, so lange man sich an die Verkehrsregeln hält. Und auch die Anwohner müssen sich in der Regel keine Gedanken machen - dadurch dass Bad Homburg keine Straßenbeiträge hat, wird selbst die Sanierung auf die Allgemeinheit umgelegt.

Anders verhält es sich bei Privatstraßen, die nicht im öffentlichen Eigentum stehen. Solche Straßen und Wege gibt es auch in Bad Homburg einige - und die rechtliche Besonderheit führt bisweilen zu Problemen, vor allem wenn es ums Geld geht. Der Eigentümer hat das Recht, die Nutzung zu kontrollieren und zu beschränken. Ein bundesweit zu beobachtender Trend hat auch Bad Homburg erreicht: Firmen kaufen gezielt Privatwege auf, um die Anwohner später massiv zur Kasse zu bitten, etwa indem sie hohe Summen für die Straßenreinigung, Stellplätze oder den Winterdienst in Rechnung stellen.

Bürger aus einem solchen Privatweg am Graf-Stauffenberg-Ring waren bei der Stadt vorstellig geworden. Nicht nur, um sich über die Zustände zu beschweren, sondern vor allem, um auf das Problem aufmerksam zu machen und andere vor ähnlichem Ungemach zu schützen.

In Peter Braun (PfB) fanden sie offene Ohren. Er hatte von dem Problem erfahren und einen Antrag eingebracht, mit dem unter anderem geprüft werden sollte, ob die Stadt beim anstehenden Verkauf von Privatstraßen ein Vorkaufsrecht besitzt. Zur Sitzung waren rund 20 Anwohner gekommen und hatten berichtet, dass man kurz vor Weihnachten von den neuen Eigentümern einen entsprechenden Vertrag vorgelegt bekommen habe, in dem die Nutzung der Straße neu geregelt werde. Im konkreten Fall habe es sich bei dem betroffenen Gebiet um das Grundstück einer Firma gehandelt, das von einem Investor gekauft und entwickelt wurde.

Ernüchternde Rechtslage

Braun berichtete von einem regelrechten „Geschäftsmodell“, das Firmen entwickelt hätten. Er habe von Forderungen in Höhe von 700 Euro gehört - monatlich.

Das sei wahrlich ein Thema für die Juristen, bekannte etwa Armin Johnert (BLB). Der Ausschuss stimmte mit breiter Mehrheit zu, die Sachlage prüfen zu lassen. Jetzt liegt das ernüchternde Ergebnis vor, das der Bau- und Planungsausschuss jüngst zur Kenntnis nahm. „Die Stadt kann kein Vorkaufsrecht für Privatstraßen geltend machen, um Spekulationsgeschäftsmodellen entgegenzuwirken“, heißt es in der Antwort. So finde das privatrechtliche Vorkaufsrecht beim Erwerb von Privatstraßen in der Regel keine Anwendung, da ein solches zugunsten der Stadt mit dem aktuellen Eigentümer des Grundstücks der Privatstraße vereinbart oder im Grundbuch eingetragen sein müsste.

Das gesetzliche Vorkaufsrecht könne die Stadt hingegen nur an öffentlichen Verkehrsflächen ausüben, wenn diese in einem rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt sind. Auch eine Vorkaufsrechtssatzung scheidet aus, wenn deren einzige Zielsetzung wäre, Privatstraßen im Verkaufsfall durch die Ausübung des Vorkaufsrechts für die Allgemeinheit zu sichern und im Anschluss als öffentliche Straße zu widmen. Dies gehe nur, wenn die Kommune städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht. Heißt: Wenn die Stadt einen Bereich ganz neu beplanen, also etwa die Voraussetzungen schaffen will, die Art der Bebauung deutlich zu verändern, könnten dort Privatstraßen erworben werden.

Es bliebe derzeit also nur die Möglichkeit, eine solche Straße am freien Markt zu erwerben. Dazu müsste die Stadt nicht nur wissen, welche Flächen zum Verkauf stehen, sondern müsste auch bereit sein, mehr zu bezahlen als eine Firma. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten müssten dann von der Stadt übernommen werden. Der Ausschuss nahm das Ergebnis der Prüfung zur Kenntnis. Tobias Ottaviani (SPD) bilanzierte mit Blick auf das Geschäftsmodell: „Das, was da passiert, ist unfassbar und grenzt an Unmenschlichkeit.“ Die Stadt müsse den Finger in die Wunde legen. „Die politische Lösung muss auf einer anderen Ebene gefunden werden“, heißt: Der Gesetzgeber ist gefragt.