Die Vielfalt der Kulturen feiern

SPD lädt zum Fest ein

Bad Homburg - Zu einem bunten Fest der Kulturen lädt die Bad Homburger SPD für kommenden Sonntag, 10. September, von 11 bis 17 Uhr in das Foyer der Ladengalerie im Bad Homburger Kurhaus ein. Es spielt die Band Reloaded (ehemalige Schüler der Gesamtschule am Gluckenstein), es gibt serbische sowie ecuadorianische Folklore. Der albanische Musiker Alfred Mersini, die griechische Tanzgruppe Karamela sowie Mitglieder von Miriams Studio für orientalischen Bauchtanz treten auf. Kulinarisch verköstigt werden die Besucher mit griechischen, albanischen und philippinischen Spezialitäten sowie durch den afghanisch-iranischen Frauenverein. „Mit dem Fest setzt die SPD ein Zeichen des Zusammenhalts und betont, dass zugewanderte Menschen und ihre Familien mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kurstadt ist ein Melting Pot unterschiedlicher Nationen. In Bad Homburg leben Menschen aus gut 130 verschiedenen Nationen. Mehr als 7000 Bürger haben eine andere Staatsangehörigkeit. Hinzu kommen Menschen, die zwar einen deutschen Pass haben, aber ihre Wurzeln in einem anderen Land.

Außer einigen Kommunalpolitikern der SPD wird auch Elke Barth, die Kandidatin für die Landtagswahl und amtierende SPD-Landtagsabgeordnete, bei der Veranstaltung in Bad Homburg anwesend sein. red