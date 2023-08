Die Kurstadt blüht wieder auf

Stadt vergibt abermals Naturschutzpreis

Bad Homburg - Wer hat die insekten- und umweltfreundlichsten Vorgärten, Höfe und Balkone (oder Terrassen) in Bad Homburg? Noch bis zum 15. September können Bürgerinnen und Bürger ihre Bewerbungen für den Wettbewerb „Blühendes Bad Homburg“ einsenden. Auf die Gewinner warten Preise im Wert von bis zu 100 Euro sowie eine Auszeichnungstafel, die auf dem Balkon, im Hof oder im Vorgarten angebracht werden kann. Zudem werden die prämierten Beiträge der Öffentlichkeit präsentiert. Hintergrund der Aktion ist vor allem, durch Begrünung kleine aber wirksame grüne Inseln zu schaffen und zu erhalten, um der zunehmenden Überwärmung entgegenzuwirken und mehr Raum für Insekten und andere Tiere zu schaffen. „Jeder Blumenkasten, jeder Strauch, jede Staude und jeder Baum ist eine wertvolle Nahrungsquelle sowie Lebensraum für Insekten, Vögel und sogar auch Kleinsäuger“, so Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak (CDU). Diese Bepflanzungen helfen laut Verwaltung gerade in Hitzeperioden auch wirksam mit, das Stadtklima zu verbessern. Eine Jury bewertet Einsendungen in den drei Kategorien Balkon (Terrasse), Hof und Vorgarten. Wer teilnehmen möchte, sendet drei Fotos und eine Kurzbeschreibung von bis zu 1500 Zeichen mit Angaben zu Futter- und Nistmöglichkeiten, gestalterischen Qualitäten und Beispielhaftigkeit bis zum 15. September ein. Unterlagen können online auf der Internetseite www.bad-homburg.de/oase hochgeladen oder per Post an Stadt Bad Homburg, Umwelt- und Landschaftsplanung/Oasen, Rathausplatz 1, 61348 Bad Homburg, eingesandt werden. red