Dialog zum Foellerweg

Teilen

Infos zu Wohngebiet

Bad Homburg - Im Juni 2019 hatte die Politik mehrheitlich beschlossen, für den Bereich Foellerweg in Gonzenheim einen Bebauungsplan aufzustellen, um den Charakter des Quartiers langfristig zu erhalten und den Rahmen einer „behutsamen Weiterentwicklung des Gebiets und die Ermöglichung der baulichen Anpassung an aktuelle und zukünftige Wohnverhältnisse“ abzustecken. Vorausgegangen war ein langer Rechtsstreit über ein privates Bauvorhaben.

Zur Information und Diskussion verschiedener Entwicklungsoptionen und -szenarien lädt die Stadt für Montag, 10. Oktober, zu einer öffentlichen Bürgerveranstaltung ein. Diese wird jedoch nicht in Gonzenheim, sondern in Kirdorf abgehalten - genauer gesagt im dortigen Bürgerhaus, Stedter Weg 40. Von 19 bis 21 Uhr will die Stadt Interessierte „umfänglich über das Vorhaben informieren und mit ihnen unterschiedliche Modelle für eine sanfte Weiterentwicklung des Gebiets erörtern.“ Die Teilnehmer könnten dabei ihre Einschätzungen, Wünsche und Meinungen für die Weiterentwicklung des Gebiets einbringen. red