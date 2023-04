Crowdfunding für Herzensprojekte

Taunacrowd sammelt schon 12000 Euro für Vereine

Bad Homburg - Unter dem Motto „Gemeinsam machen wir die Welt ein bisschen bunter!“ läuft seit 30. März bereits im dritten Jahr die große SpendenEi-Aktion auf der TaunaCrowd (www.taunacrowd.de), der Crowdfunding-Plattform der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH und der Stadtwerke Bad Homburg.

Insgesamt elf Oberurseler und Bad Homburger Vereine und Initiativen aus den Bereichen Sport, Bildung, Kultur und Soziales sammeln dort noch bis 4. Mai Geld für ihre gemeinnützigen Projekte. Unterstützt werden sie dabei durch die beiden Stadtwerke, die die eingehenden Spendensummen über den „TaunaCrowd-Förderkorb“ und umfangreiche PR- und Marketingmaßnahmen unterstützen. Der Verein für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg konnte seine Zielsumme bereits erreichen und kann schon bald mit der Restaurierung eines Gemäldes der Künstlerin Martha Woelcke beginnen. Aber auch die anderen Projekte hoffen darauf, ihre Spendenziele bis Ende der Aktion zu erreichen. „Um den Projekten einen zusätzlichen finanziellen Schub zu geben, legen die Stadtwerke Bad Homburg und wir für jede Spende von 10 Euro oder mehr noch einmal 5 Euro aus dem TaunaCrowd-Förderkorb drauf“, so Andrea Königslehner, Leiterin Marketing und Kommunikation bei den Stadtwerken Oberursel. „Außerdem haben sowohl die teilnehmenden Vereine als auch viele lokale Unternehmen tolle Prämien beigesteuert, die man sich als Gegenleistung für eine Spende aussuchen kann“, ergänzt sie. „Die Idee, Gelder über Crowdfunding zu generieren, ist in Zeiten immer geringer werdender Budgets sehr attraktiv, um neben klassischem Sponsoring die in den letzten Jahren finanziell stark gebeutelten Vereine besser unterstützen zu können“, so Bad Homburgs Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak (CDU).

Für die Umsetzung ihrer Herzensprojekte konnten die Teilnehmenden im Rahmen der Aktion bereits über 12000 Euro sammeln. Einige Projekte haben schon mehr als 50 Prozent ihrer Zielsumme erreicht, einige benötigen noch größere finanzielle Unterstützung. Noch bis 4. Mai können die am SpendenEi teilnehmenden Projekte unter https://www.taunacrowd.de/spenden-ei23 unterstützt werden. Die TaunaCrowd funktioniert nach dem Alles oder nichts-Prinzip: Projektstarter, die finanzielle Unterstützung für die Umsetzung eines gemeinnützigen Projekts benötigen, beschreiben dieses auf der Crowdfunding-Plattform. Der Förderbedarf und der Spendenzeitraum werden auf der TaunaCrowd öffentlich gemacht. Innerhalb von maximal 60 Tagen können die Projektstarter bei Familie, Freunden und Bekannten sowie über soziale Netzwerke und sonstige Medien für ihr Projekt werben und Geld einsammeln. Wenn die anfangs definierte Summe zusammenkommt, wird der Betrag ausgezahlt. Wird das Ziel verfehlt, erhalten die Unterstützenden ihr Geld automatisch zurück.

Sollte mehr Geld für ein Projekt zusammenkommen als ursprünglich geplant, profitieren die Projekte, denn das Crowdfunding ist nach oben offen. red