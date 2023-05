CDU fordert schnelle Lösung

Mangel an Betreuungsplätzen

Bad Homburg - Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt eine sichere Kinderbetreuung eine zentrale Rolle und ist in der heutigen Zeit eine der Hauptaufgaben von Kommunalpolitik. Besorgt schaut die CDU-Fraktion Bad Homburg daher auf die Betreuungssituation der Grundschulkinder in Ober-Eschbach und Ober-Erlenbach. „Aktuell fehlen allein in Ober-Eschbach 30 Plätze und das, obwohl das neue Wohngebiet bei Du-Pont noch nicht bezogen ist“, fasst CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Wolf die Situation zusammen und fügt an: „Wir brauchen nun schnelle praktikable Lösungen für dieses Problem, um die Eltern vor Ort zu entlasten.“

Die Krux ist laut CDU-Fraktion, dass mit der Stadt, dem Schulamt und dem Kreis als Schulträger gleich drei verschiedene Stellen verantwortlich sind. „Umso wichtiger ist, dass wir alles von städtischer Seite aus unternehmen, um die Situation zu verbessern“, fordert Silvia Argyrakis, die sozialpolitische Sprecherin der CDU: „Für eine Kinderbetreuung braucht es eine Räumlichkeit. Und davon hat die Stadt in beiden Stadtteilen einige, die auch geeignet sind, eine vorübergehende Kinderbetreuung unterzubringen.“ Daher fordert die Koalition aus CDU und SPD in einem Antrag in der nächsten Stadtverordnetenversammlung nun den Magistrat auf, gemeinsam mit dem Landrat eine Übergangslösung in den vorhandenen Einrichtungen zu finden. Sollte dabei keine Lösung gefunden werden, sollen auch Gespräche mit weiteren sozialen Einrichtungen geführt werden. red