Betrüger unterwegs

Unseriöse Spendensammler

Bad Homburg - Am Montagmorgen waren in Bad Homburg unseriöse Spendensammler unterwegs. Gegen 9.30 Uhr traf ein Bürger am Eingang eines in der Straße „Im Atzelnest“ ansässigen Supermarktes auf zwei Unbekannte. Diese machten mittels Zeichensprache auf sich aufmerksam und gaben vor, Spenden für Gehörlose zu sammeln, woraufhin sich der Herr dazu verleiten ließ, etwas zu spenden.

Anschließend stiegen die Männer in einen dunklen Pkw und fuhren davon. Erst im Nachhinein erfuhr der Bad Homburger, dass es sich bei dieser Art von Spendensammlung um eine geläufige Betrugsmasche handelt. Beide Täter werden beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer habe braunes Haar sowie einen Vollbart mit ausgeprägtem Oberlippenbart. Bekleidet war er mit schwarzen Jeans, einem schwarzen Pullover mit weißem Streifen auf einem der Ärmel, einer schwarzen Weste und schwarzen Kappe mit weißem Emblem. Sein Komplize habe schwarzes Haar sowie einen Dreitagebart und sei mit blauen Jeans, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jacke mit weißem Reißverschluss bekleidet gewesen. Die Kripo bittet Personen, die Hinweise zu den beschriebenen Spendensammlern geben können, sich unter der Telefonnummer 0 61 72 / 12 00 zu melden. red