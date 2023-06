Auto geht in Flammen auf

Wehren im Großeinsatz

Bad Homburg - Einen gleichsam spektakulären wie anspruchsvollen Einsatz hatte die Bad Homburger Feuerwehr am späten Donnerstagabend. Im Mittelstedter Weg war aus bislang unbekannter Ursache ein Auto in Brand geraten, so dass die Wehr gegen 23 Uhr alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf eine benachbarte große Hecke übergegriffen, die auf mehreren Metern im Vollbrand stand. Auch einige kleinere Bäume fingen Feuer.

Weil der Tank des offenbar vollgetankten Mercedes durch die Hitze aufgerissen war, trat brennendes Benzin in einem Strahl aus und lief die Straße herunter. „Es drohte in den Kanal zu laufen, was wir aber unterbinden konnten“, sagt Bad Homburgs Feuerwehr-Chef, Branddirektor Daniel Guischard. Dazu deckte die Feuerwehr den Mittelstedter Weg mit einem Schaumteppich ein. „Wäre das Benzin in den Kanal gelaufen, hätten wir dort noch eine Explosionsgefahr gehabt“, so Guischard. So kühlten die Brandbekämpfer den Unterboden und damit auch den Tank.

Anschließend setzte die Feuerwehr das im vergangenen Jahr vorgestellte „Recover-E-Bag“ ein, das primär zur Kühlung von gelöschten Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Doch auch bei dem Benziner erwies sich der Sack, in dem das Auto eingepackt wird und der anschließend mit Wasser gefüllt wird, als hilfreich. „Wir haben ihn mit Schaum gefüllt, so dass sich durch das restliche Benzin keine entzündlichen Dämpfe bilden konnten.“ Die Polizei beziffert den durch den Großbrand verursachten Schaden auf rund 130 000 Euro. red