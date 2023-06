Austausch mit Partnerstädten

Bands besuchen einander

Bad Homburg - Nach den vergangenen Corona-Jahren finden wieder Jugendbegegnungen mit den Bad Homburger Partnerstädten statt. Einen Schüleraustausch zwischen einer 8. Klasse der Humboldtschule und dem Collège Saint-Louis in Cabourg gab es bereits im Frühjahr. Vom 21. bis 26. Juni steht ein Bandaustausch in Dubrovnik an, an dem die Band „Chrystal Heart“ aus dem e-werk in Kooperation mit der Gesamtschule am Gluckenstein und der Humboldtschule teilnimmt. Der Bandaustausch mit Chur findet anlässlich des Churer Festes vom 10. bis 13. August mit der Bad Homburger Jugendband „Reloaded“ statt. Der Jugendaustausch innerhalb der Jumelage findet vom 29. Juli bis 4. August ebenfalls in Chur statt. So wurde es auf dem letzten Bürgermeistertreffen beschlossen. Last but not least schließt sich der Kreis des Bandaustauschs mit Chur und Dubrovnik beim Laternenfest in Bad Homburg. Die Jugendbegegnungen werden vom Jugendbildungswerk der Stadt Bad Homburg organisiert. red