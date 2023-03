Attacke mit Holzschwert

Senior wird aggressiv

Bad Homburg - In der Bad Homburger Louisenstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 19-Jähriger mit einem Holzschwert geschlagen wurde. Der junge Mann aus Bad Homburg befand sich laut Polizei gegen 14 Uhr gegenüber dem Kurhaus, als er auf einen Streit zwischen einer Frau und einem älteren Mann aufmerksam wurde.

Als der 19-Jährige den Streit schlichten wollte, schlug der Mann mit einem Holzschwert, das bei fernöstlichen Kampfsportarten verwendet wird, auf ihn ein. Anschließend flüchtete der Täter. Am Nachmittag stellte sich der Gesuchte jedoch bei der Polizei. Der Mann war stark alkoholisiert - ein Atemalkoholtest zeigte über 1,9 Promille. Das Holzschwert stellten die Beamten sicher.

Eine wichtige Zeugin ist aktuell noch unbekannt. Es handelt sich um die Frau, die am Tatort zuerst mit dem 65-Jährigen in Streit geraten war. Die Zeugin soll sich unter 0 61 72/12 00 bei der Polizei melden. red