Antrag für Parkturm

Rad-Projekt kommt voran

Bad Homburg - Dass die Stadt faktisch mit Fördermitteln des Bundes in Höhe von 1,5 Millionen Euro rechnen kann, um einen Fahrradparkturm im Bahnhofsumfeld zu errichten, hatte Anfang des Monats nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch Teile der Politik und Verwaltung überrascht - immerhin war noch gar kein Antrag gestellt worden.

Mona Majd (BLB) wollte in der Stadtverordnetenversammlung wissen, ob die Pläne des Magistrats für den Fahrradparkturm durch die Förderzusage konkreter geworden sind. Die Zusage sei, so antwortete Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU), in jedem Fall „ein Grund, sich zu freuen“. Denn das Vorhaben sei mit dem Beschluss von Anfang Juli als förderfähig eingestuft worden. In einem nächsten Schritt werde nun der Fördermittelantrag gestellt. Die Standortfrage soll geklärt, das Projekt konkretisiert werden. „Die Förderung soll dann ab 2024 zur Verfügung stehen - das passt gut ineinander. Wir werden das alles als Vorschlag in die Gremien geben, damit das Parlament entscheiden kann, ob wir das so machen wollen“, so Hetjes.

Zu Majds Ergänzung, dass in der Zeitung zu lesen gewesen sei, dass ein Standort am Technischen Rathaus möglich sei, man aber nicht hoffe, dass es dazu komme, sagte der OB: „Der Parkplatz am Technischen Rathaus ist eine Möglichkeit, weil wir da Grundstückseigentümer sind. Es ist aber die Frage, wie die Erschließung möglich ist.“ So sei der Parkplatz nicht die einzige Variante, die geprüft werde, erklärt Hetjes. hko