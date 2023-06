Anträge stellen, bis der Arzt kommt

Ortsbeirat lässt bei der Frage nach zusätzlichem Hausarzt-Sitz nicht locker

Bad Homburg - Wer keinen Hausarzt hat, muss Klinken putzen oder teils weite Wege fahren. Es gilt: 95 Prozent der Einwohner müssen den Hausarzt in durchschnittlich weniger als 20 Minuten mit dem Auto erreichen. Dies zugrundegelegt könnte ein Bad Homburger - je nach Adresse - etwa bis Offenbach-Kaiserlei kommen. Zur 20-Minuten-Vorgabe hat das Ober-Erlenbacher Ortsbeiratsmitglied Inge-Lore Kausen (Grüne) eine klare Meinung: „Klar, man erreicht in 20 Minuten eine Hausarztpraxis. Aber man bekommt dort keinen Termin.“

Im Stadtteil will man die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich die hausärztliche Versorgung verbessert, nachdem vergangenes Jahr eine der beiden Hausärztinnen ihre Praxis schloss und den Sitz nach Oberstedten verkaufte. Der Ortsbeirat hat einstimmig einen interfraktionellen Antrag verabschiedet, in dem der Magistrat gebeten wird, sich um die Zulassung eines zweiten Hausarzt-Sitzes im Stadtteil zu bemühen“. Außerdem soll der Magistrat beraten, ob Fördermaßnahmen initiiert werden können, um Anreize für die Niederlassung zu schaffen.

Kausen hatte die 74 Seiten starke Richtlinie durchgearbeitet. Im Oktober 2022 sei für den Bestand der Hausärzte in Bad Homburg/Oberursel/Friedrichsdorf ein Versorgungsgrad von 100 bis 110 Prozent angegeben. Bei einer Versorgung von unter 110 Prozent sei jedoch ein Bereich gemäß der Richtlinie geöffnet, und es können sich zusätzliche Ärzte niederlassen. Außerdem habe der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen im April besagten Beschluss zur Anordnung und Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen gefasst. Darüber hinaus spiele auch die Zahl der Versicherten, deren Altersstruktur und die Nachfrage nach ärztlichen Leistungen eine Rolle. Und, so ein weiteres Argument des Ortsbeirats, Ober-Erlenbach sei durch den Hühnerstein und diverse weitere Bauprojekte wie am Oberhof in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen.

Da es im hausärztlichen Bereich allerdings einen Mangel an niederlassungsbereiten Medizinern gebe, soll ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden. „Die Zahl der selbstständigen Ärzte sinkt, die der vollzeitbeschäftigten ebenfalls“, hat Kausen recherchiert. hko