Angriff auf Ladenbesitzer

Drei Täter auf der Flucht

Bad Homburg - Bei einer Attacke dreier Schläger ist ein Ladenbesitzer in der Thomasstraße 8 leicht verletzt worden. Laut Polizei betraten am Samstagnachmittag drei unbekannte Personen das Geschäft des 25-jährigen späteren Opfers. Da sich der Inhaber gerade in einem Kundengespräch befunden hatte, bat er die drei Personen vor dem Geschäft zu warten. Als der 25-Jährige wenig später seinen Laden verließ, schlugen die drei Personen plötzlich auf ihn ein und verletzten ihn leicht. Die drei etwa 30 Jahre alten Täter beschrieb das Opfer wie folgt: Einer ist groß gewachsen, trägt Vollbart und schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer roten Jacke. Den zweiten Verdächtigen beschreibt der Verletzte ebenfalls als hünenhaft, ebenfalls mit Vollbart und schwarzen Haaren. Er trug ein schwarzes T-Shirt. Der dritte Angreifer war hingegen relativ klein, hat keinen Bart, aber ebenso schwarze Haare. Er trug ein beiges T-Shirt. Wer Hinweise zu den drei Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0 61 72/12 00 zu melden. red