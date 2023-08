90 Berufe zur Auswahl

Teilen

Firmen stellen sich vor

Bad Homburg - Viele Schüler und Schulabgänger stehen vor der schwierigen Berufswahl. Eine praktische Orientierungshilfe bietet die Nacht der Ausbildung, die am Freitag, 8. September, in Bad Homburg ansteht. Von 17 bis 22 Uhr geben 22 Bad Homburger Unternehmen und Ausbildungsstätten einen umfassenden Einblick in mehr als 90 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge. Ein kostenfreier Busshuttle pendelt zwischen 16.45 und 22.15 Uhr (letzte Abfahrt) auf zwei Linien im 10-15-Minutentakt zwischen den beteiligten Unternehmen. Eine Route (grün) führt von der Baloise Versicherungen AG (ehemals Basler) und dem Bahnhof durch das Gewerbegebiet Mitte bis zur Accadis in Ober-Eschbach.

Die zweite Route (rot) führt von Baloise und Bahnhof ebenfalls durch das Gewerbegebiet Mitte und weiter in die Innenstadt. Beide Routen fahren die Deutsche Leasing, Agentur für Arbeit (an diesem Tag bei der Leasing), Meine Bank (Raiffeisenbank Hochtaunus) Lilly Deutschland, Fresenius, das Deutsche Rote Kreuz und die Hochtaunus-Kliniken an. Außerdem können sich die Teilnehmenden bei Dana Motion Systems, ATIS systems, NTT (Netzwerke, Rechenzentren, Cloud), der IHK und bei Hanon Systems informieren. Die rote Linie fährt zudem zu den Staatlichen Schlössern und Gärten, zum Finanzamt, Steigenberger und zum Kurhaus, in dessen Umfeld sich Taunus-Sparkasse, Nassauische Sparkasse, Stadt Bad Homburg, Maritim-Hotel und die dm-Drogerie präsentieren. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Auf www.nachtderausbildung-bad-homburg.de/de gibt’s weitere Infos. red