1500 Liter brennbare Flüssigkeit

Wehr bannt Explosionsgefahr

Bad Homburg - Rund sieben Stunden waren gestern Dutzende Einsatzkräfte im Bad Homburger Gewerbegebiet Mitte im Einsatz. Bei der Inbetriebnahme eines Geräts im Bereich der Härterei einer Firma in der Werner-Reimers-Straße war brennbare Flüssigkeit ausgetreten. Ging man bei der Feuerwehr nach der ersten Meldung um 8.10 Uhr noch von rund 30 Litern aus, stellte sich schnell heraus, dass das Leck wesentlich größer war. „Es waren letztlich 1500 Liter, die in einen Kellerraum unter der Halle flossen“, so Branddirektor Daniel Guischard, Leiter der Bad Homburger Feuerwehr. „Es bestand akute Explosionsgefahr“, zumal in besagter Halle auch gasbefeuerte Öfen und elektrische Komponenten untergebracht waren. Guischard: „Durch die steigenden Temperaturen in der frei stehenden Alu-Halle erhöhte sich auch die Verdunstung.“ Daher habe man die Flüssigkeit mit einem Schaumteppich abgedeckt, so dass die Entstehung gefährlicher und entzündlicher Dämpfe unterbunden wurde.

Außer Unterstützung der Feuerwehren Oberursel und Friedrichsdorf rückten auch Spezialfahrzeuge von Infraserv aus dem Industriepark Höchst an, die Flüssigkeit und Schaum abpumpten und abfuhren. Es seien keine Schadstoffe in den Kanal oder die Umwelt gelangt.

Eine Wiederholung scheint ausgeschlossen. Ein solcher Unfall sei während des Regelbetriebs nicht möglich, sondern nur im Zuge der Inbetriebnahme der neuen Anlage.

Die Kommunikation und Kooperation mit dem Unternehmen sei vorbildlich gewesen. Und: „Dass der Brandschutzbeauftragte der Firma ehrenamtlich bei der Feuerwehr Friedrichsdorf ist, war von großem Vorteil bei der Einweisung und Information der Kräfte“, lobt Guischard. hko