Historische Roben im Park

Start der Kurpark-Saison

bad Homburg - Am Sonntag, 7. Mai, startet sie offiziell, die Kurparksaison 2023. Das wird gefeiert, denn: Die Saisoneröffnung ist seit einigen Jahren ein besonderes Erlebnis für die ganze Stadt. Eingeläutet wird die Saison um 11.30 Uhr durch Kurdirektor Holger Reuter und Oberbürgermeister Alexander Hetjes, in gewohnt historischer Robe am Musikpavillon im Kurpark.

Das Team der Kur- und Kongreß-GmbH hält auch in diesem Jahr ein kleines, aber abwechslungsreiches Programm bereit. Dieses spielt sich auf der Brunnenallee zwischen Kaiser-Wilhelms-Bad und Orangerie beziehungsweise dem Elisabethenbrunnen ab. Bei den Aktionen (von 11 bis 17 Uhr) bleibt gewiss kein Auge trocken, unter anderem beim Amüsement im Wassercafé oder im kleinsten Varieté der Welt, dem Zaub-O-Maten und Bauchladen-Theater. Auch Begegnungen mit wandelnden Blumen und Schmetterlingen, dem Pantomimen Bastian und historischen Persönlichkeiten aus der Geschichte unserer Kurstadt sind nicht auszuschließen. Ihren Durst können die Besucher wie in den „guten, alten Zeiten“ mit von charmanten Brunnenmädchen in historischen Kostümen gratis ausgeschenktem Heilwasser löschen.

Neben den kunstvollen Darbietungen auf der Brunnenallee sorgt auch das Kurensemble mit gleich zwei Konzerten (11.30 und 15 Uhr) im Musikpavillon an der Orangerie für mitreißende Unterhaltung. Die Events der Saisoneröffnung sind kostenfrei. red