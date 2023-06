Hinweise zu Waldbränden gesucht

400 Einsatzkräfte waren vergangene Woche am Altkönig im Einsatz. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu vorsätzlich oder fahrlässig ausgelösten Bränden. Priedemuth © Priedemuth

Polizei startet Kampagne nach Feuern in der Feldbergregion

HOCHTAUNUS - Vergangene Woche brannte es am Altkönig, am Samstag meldeten Wanderer einen Brand am Glaskopf und am Dienstag musste die Feuerwehr in den Wald bei Köppern ausrücken. Jetzt will die Polizei in die Offensive gehen und hat gestern am Parkplatz Sandplacken West das erste von 40 großformatigen Plakaten einer neuen Kampagne angebracht, die die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren und zur Vorsicht mahnen soll. Die Plakate sollen an Waldparkplätzen und zentralen Punkten in der Feldbergregion aufgehängt werden. Vor allem ist es der Polizei ein Anliegen, angesichts von mutmaßlich absichtlich gelegten Bränden verstärkt um Zeugen-Hinweise zu bitten. „Im vergangenen Jahr hatten wir mehr als zwei Dutzend Brände in der Feldbergregion, vorrangig vorsätzliche Brandstiftung. Seit 2019 kommen wir auf über 50 Brände“, informiert David Ausbüttel vom Polizeipräsidium Westhessen.

Hohe Strafen drohen

Die Wissenschaft geht davon aus, dass lediglich gut fünf Prozent der hiesigen Waldbrände natürliche Ursachen wie Blitzschlag haben. Heißt: Die restlichen Brände werden von Menschen verursacht - absichtlich oder unabsichtlich, vorsätzlich oder fahrlässig. Es ist die Zigarettenkippe, die im Gras oder Laub landet. Oder es ist der heiße Katalysator des unsachgemäß abgestellten Autos.

SCHNELL DIE FEUERWEHR RUFEN Wer im Wald einen Brand bemerkt oder Rauch sieht, sollte schnellstens die 112 zu wählen und der Leitstelle möglichst detaillierte Infos über den Ort des Brandes geben. Dabei helfen markante Bezugspunkte, Koordinaten oder, wenn der Brand in der Nähe ist, die Angabe der Nummer eines Rettungspunktes. Über die Hochtaunus-App gibt es zudem die Möglichkeit, einen Notruf mit direkter Standortübermittlung zu starten. Je schneller die Einsatzkräfte informiert sind, desto eher können die Löscharbeiten aufgenommen und somit der angerichtete Schaden sowie die Gefahr für Leib und Leben durch ein sich unkontrolliert ausbreitendes Feuer begrenzt werden. hko

Der Schritt von der Gedankenlosigkeit zur Straftat ist nicht weit. „Allein wer etwa durch Rauchen, das Wegwerfen eines brennenden oder glimmenden Gegenstandes oder offenes Feuer eine Brandgefahr für einen Wald schafft, kann laut Strafgesetzbuch wegen Herbeiführens einer Brandgefahr mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft werden“, heißt es in einem Aufklärungsblatt der Polizei. Kommt es dadurch zu einem Brand, bedeutet das eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Wird der Waldbrand vorsätzlich verursacht, dann kann ein Gericht den Täter zu einer Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren verurteilen. „Wir können nicht überall sein und brauchen die Mithilfe der Bevölkerung“, sagt Ralph Stolze, seit Anfang des Monats Leitender Polizeidirektor der Polizeidirektion Hochtaunus. „Wir appellieren an die Menschen, uns niederschwellig zu informieren.“ Wer etwas akut wahrnimmt, das zu einem Waldbrand führen kann, sollte sich nicht scheuen, die Notrufnummer 110 zu wählen, hofft er, den vorsätzlichen Brandstiftern habhaft zu werden. „Wir verzichten bewusst darauf, auf dem Plakat irgendwelche Amtsleitungen zu nennen“, betonen Stolze und Ausbüttel.

Sollte ein fahrlässiges Verhalten beobachtet werden, könne man auch zunächst das persönliche Gespräch suchen und darauf hinweisen. „Aber auch hier gilt: Wenn das Gegenüber aggressiv oder uneinsichtig reagiert: Uns anrufen.“ Denn hat der Wald erst einmal gebrannt, sind die Ermittlungen zur genauen Brandursache schwer. Hinweise erbittet die Polizei auch zu den Bränden der Vergangenheit. Stolze: „Vielleicht ist jemandem ja doch etwas aufgefallen“, diese Hinweise können dann etwa über die Amtsleitung der Polizei Bad Homburg (0 61 72) 12 00 oder die Online-Wache auf https://onlinewache.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Die Polizei will die Kampagne in den kommenden Tagen auch über Soziale Medien bekanntmachen.