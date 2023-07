Hilfe nach Vergewaltigung

Vergewaltigungsopfer können in den Hochtaunus-Kliniken rund um die Uhr Spuren sichern lassen. dpa © dpa

Seit zwei Jahren gibt es an den Hochtaunus-Kliniken eine Ambulanz für Gewaltopfer

HOCHTAUNUS - Vergewaltigungen sind in Deutschland keine Seltenheit, egal ob Fremde die Täter sind oder diese aus der eigenen Familie stammen. Darüber geredet wird hingegen zu wenig. Entsprechend gering ist das Wissen verbreitet, an wen sich Opfer eines solchen Verbrechens wenden können. Nach einer solchen Gewalttat verharren viele Opfer erst mal in Schockstarre oder machen sich Vorwürfe. Sie unternehmen dann gar nichts - aus Angst, dass ihnen niemand glaubt; aus Selbstzweifel, weil sie sich für mitschuldig halten; aus Skrupel, weil der Täter ein Bekannter oder Verwandter war, was laut Expertinnen oft vorkommt. Zur Polizei gehen können sie zwar noch nach längerer Zeit, dann aber sind die Beweise am eigenen Körper - Sperma, Verletzungen - meist verschwunden.

Eine Zusammenarbeit der besonderen Art an den Hochtaunus-Kliniken will das ändern. Seit gut zwei Jahren ist die Klinik Partner der LOTTE - AWO Beratungsstelle des Projekts „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“. Aus dem einst als Modell gestarteten Projekt ist inzwischen ein breit aufgestellter Versorgungsverbund gewachsen, der weit über die Grenzen Frankfurts und Hessens hinausgeht.

Kerngedanke der vom Landkreis initiierten und finanzierten Kooperation ist eine schnelle medizinische Versorgung Betroffener nach einem Übergriff mit der Möglichkeit, Spuren sichern zu lassen, ohne Anzeige bei der Polizei erstatten zu müssen. „In der Ausnahmesituation nach einem solchen Übergriff ist die Hemmschwelle, zur Polizei zu gehen, oft hoch“, erläutert Dagmar Wacker, Leiterin des Frauenhauses, den Hintergrund des Projekts. „Um Spuren sichern zu lassen, ist aber eigentlich eine Anzeige notwendig.“ Was nun? Einen Ausweg aus diesem Konflikt bietet das Angebot in Homburg. Betroffene können sich schnell und vertraulich Hilfe holen - in geschützter Umgebung - und auf Wunsch Spuren sichern lassen, die dann auch vor Gericht verwertbar sind. Ob das Opfer Anzeige erstatten möchte, könne es dann in Ruhe entscheiden. Denn ein Jahr lang werden die forensischen Spuren archiviert. Wer noch später strafrechtliche Konsequenzen will, kann immerhin auf den Aufnahmebogen mit der medizinischen Dokumentation zurückgreifen, der 15 Jahre lang aufgehoben wird.

„Damit die Spuren auch belastbar sind, war eine gute Vorbereitung wichtig“, so Dominik Denschlag, dessen Team rund um die Uhr mit mindestens zwei Ärzten im Einsatz ist. Vorher wurden daher alle Mitarbeiter geschult, die Abläufe sind standardisiert, damit neben der besten medizinischen Versorgung auch die Spurensicherung professionell stattfindet. Forensische Spuren für die DNA-Analyse (Sperma, Speichel, Hautschuppen) sind oft nur 72 Stunden lang verwertbar.

„Wer zur medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung in die Notaufnahme kommt, muss nicht lange warten, die Mitarbeiter wissen Bescheid, besorgen einen eigenen Raum und schaffen schnell einen sicheren Ort“, so Chefarzt Denschlag. Die Betroffenen werden umgehend untersucht. Hierzu stehen standardisierte Sets zur Verfügung, die sicherstellen, dass allen gesetzlichen Anforderungen Genüge getan wird. Verletzungen werden fotografisch dokumentiert, Haare und Fingernägel auf Spuren untersucht, Abstriche genommen.

24 Stunden an sieben Tagen pro Woche besteht zudem Rufbereitschaft bei der AWO und kommt bei Bedarf jederzeit eine Mitarbeiterin ins Krankenhaus, um Betroffenen, übrigens Männern wie Frauen, zur Seite zu stehen. „Die Erfahrung zeigt, dass leider gerade in der Sommerzeit, wenn viele Feste stattfinden, auch mehr Übergriffe vorkommen“, beschreiben Denschlag und Wacker ihre Erfahrungen. Vermutlich sind auch immer wieder K.-o.-Tropfen im Spiel, die Betroffenen haben keine Erinnerung, was passiert sein könnte. Umso wichtiger sei zügiges Handeln, gerade auch im Hinblick auf Schwangerschaft oder sexuell übertragbare Krankheiten.

Wer nicht direkt in die Notaufnahme geht, kann auch einen Termin vereinbaren: Eine Anmeldung ist von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, übers Sekretariat der Frauenklinik, unter Telefon 0 61 72 / 14 25 80, sonst über den Notdienst des Kreißsaals, unter 0 61 72 / 14 24 30, möglich.