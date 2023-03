Heute nur Notbetreuung für die Kinder

Von: George Grodensky

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zum Streik auf. Die Eltern sind noch verständnisvoll.

Es brodelt. Die Verhandlungen stocken. Die Gesichter der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst werden immer länger, den Eltern stockt der Atem. Für heute ruft die Gewerkschaft Verdi wieder mal zum Streik in Kitas und Sozialeinrichtungen auf. „Wir kämpfen seit vielen Jahren für die Aufwertung der sozialen Arbeit“, sagt Verdi-Vize Christine Behle. Die Forderung nach 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, hat die Arbeitgeberseite zuletzt abgelehnt.

Dabei geht es nur vordergründig ums Geld. Also schon auch, als Wertschätzung der erbrachten Leistungen. Aber vorrangig fordern die Beschäftigten Entlastung, mehr Personal für die Einrichtungen und mehr Zeit für Qualität in der pädagogischen Arbeit. Etwa Vor- und Nachbereitungszeiten, wie sie für Lehrerinnen und Lehrer schon lange selbstverständlich seien. Die existierten nur auf dem Papier, schimpfen Erzieher:innen.

Viele seien auch schlicht erschöpft, erzählen Betroffene. Nach zwei Jahren Corona mit unglaublichem Mehraufwand im Tagesgeschäft gebe es kein Durchschnaufen, keine langsame Rückkehr zur Normalität. Stattdessen ist als Zusatzaufgabe hinzugekommen, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu integrieren.

Sanaz Faraji klingt allerdings eher beschwingt am Telefon. Zwar erschöpft von der Arbeit, aber irgendwie auch kämpferisch. Sie arbeitet als Erzieherin in Rödermark. „Es ist jetzt der dritte Tag, an dem wir streiken“, sagt sie, und dass sie tatsächlich Fortschritte wahrnehme: „Wir werden gesehen.“ In Rödermark seien alle Kolleginnen und Kollegen in allen Einrichtungen am Streik beteiligt. Sie selbst setze aber aus. Faraji ist kein Verdi-Mitglied, erhält also kein Streikgeld. Heute wird sie in der Notbetreuung aushelfen, wenn auch nicht im gewohnten Umfeld. „Bei uns hat sich noch niemand angemeldet.“ Darum springe sie wohl in einer anderen Kita ein.

Auch in Frankfurt organisieren viele Einrichtungen eine Notbetreuung. Zumindest die 148 in kommunaler Trägerschaft. Die genauen Zahlen, wo und wie viele Beschäftigte in Streik träten, könnten die Leitungen aber schwer einschätzen, sagt Ramona Pistone von der Pressestelle von Kita Frankfurt. „Das können die Mitarbeitenden am Tag des Streiks entscheiden.“

Jede Einrichtung bemühe sich, so früh wie möglich die Eltern zu informieren. Besonders jene Familien, in denen beide Elternteile berufstätig und im Job unabkömmlich sind. Am Streiktag selbst ist auch eine Telefonhotline für Fragen eingerichtet (069 / 212 414 00).

Bislang seien die kommunalen Kitas jedenfalls mit der Notbetreuung durch Streiktage gekommen, sagt Pistone. „Es war selten der Fall, dass wir eine Einrichtung ganz schließen mussten.“ Aber auch die Erfahrungswerte seien nur bedingt belastbar. Der jüngste Streik fand am 17. Februar statt. Aber wer wisse schon, wie viele Menschen danach in die Gewerkschaft eingetreten seien oder neu mobilisiert werden.

„Die Eltern machen sehr gut mit“, lobt Sanaz Faraji derweil. Bislang habe sich noch niemand wegen der Streiks beschwert. Das ist in Frankfurt wohl ähnlich. „Noch gibt es keinen Aufschrei“, sagt Thomas Krohn vom Gesamtelternbeirat der städtischen Kinderzentren in Frankfurt. Gleichwohl sei die Elternschaft zwiegespalten, schränkt er ein. Auf breiter Front herrsche Zustimmung, was die Anliegen der Beschäftigten angehe: dass mehr Personal notwendig sei, dass Fachkräfte besser bezahlt werden sollten, dass der Beruf schlicht attraktiver sein könne. Wenn allerdings die Betreuungszeit eingeschränkt werde, reagierten viele Eltern kritisch. Der Konflikt dürfe nicht auf ihrem Rücken ausgetragen werden, heiße es dann.

Heute müssen die Eltern improvisieren, sagt Krohn, pauschal könne man nicht sagen, wie die Familien den Betreuungsengpass am Streiktag überbrücken werden. „Viele sind noch im Homeoffice, können die Kinder also zu Hause lassen.“ Was natürlich nicht ideal sei, weder für die Kinder noch für die Arbeit. „Manche haben den Vorteil, die Großeltern einspannen zu können.“ Andere hätten massive Probleme.

Noch überwiege bei den Eltern das Verständnis, sagt Krohn. Wie sich das entwickele, „hängt vom Verlauf der Verhandlungen ab“. Zumal die Eltern auch die Verhandlungen zum Frankfurter Haushalt aufmerksam verfolgten. Wenn dort in Sachen Kinderbetreuung der Etat gekürzt werde, schlage das womöglich auf das Betreuungsangebot durch.