Hessische Polizei setzt auf Start-up statt Beamtentum

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Im Innovation-Hub am Westhafen wird einiges bewegt. Auch verschiedenfarbige Post-Its, die den Saschstand dokumentieren. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Die Software-Schmiede der hessischen Polizei im Frankfurter Westhafen geht neue Wege für schnelle Lösungen.

Die Zukunft der hessischen Polizei wird in einem Bürogebäude am Frankfurter Westhafen konzipiert. Auf einer Büroetage zwischen Main und Rangiergleisen werkeln 40 Menschen daran, digitale Lösungen zu finden, die den Polizeialltag einfacher und effizienter gestalten.

Die Räumlichkeiten erinnern nicht an eine Behörde, sondern sollen eine Atmosphäre schaffen, die kreatives Arbeiten begünstigt. Auf 900 Quadratmetern gibt es eine große offene Küche mit Sitzgelegenheiten für ein Miteinander, es gibt Konferenzräume in verschiedenen Größen, aber auch Still-Arbeitsräume. „Wir haben hier eine Start-up-Mentalität, die gelebt wird“, sagt Bodo Koch vom Hessischen Polizeipräsidium für Technik, der übergeordneten Behörde, zu der der Innovation HUB 110 am Westhafen gehört.

Koch war es auch, der gemeinsam mit dem damaligen Landespolizeipräsidenten die Idee zu der Software-Schmiede entwickelte. Koch vergleicht die hessische Polizei mit ihren 21 000 Bediensteten mit einem Tanker, der naturgemäß nicht sehr schnell und wendig sein kann. Für die Suche nach Innovationen keine guten Vorzeichen, gerade in der schnelllebigen Welt und der Digitalisierung. „Großprojekte sind zu langsam“, sagt Koch.

Den Innovation HUB, kurz I-HUB, vergleicht der erfahrene Polizist mit einem Schnellboot. „Groß denken, klein anfangen“, sei eine der ausgegebenen Losungen. Gearbeitet wird in fünf- bis siebenköpfigen Teams, die sich mit Themen wie Digitalisierungsservice, Künstliche Intelligenz oder Mobile IT beschäftigen. Die Teams setzen sich ihre Ziele quartalsweise. Das ermögliche, sehr zielorientiert und fokussiert an wichtigen Dingen zu arbeiten, verdeutlicht Koch vor einer beschreibbaren Wand. Dort werden Aufgaben, Fortschritte und Ergebnisse mit verschiedenfarbigen Post-Its visualisiert.

Wie schnell im I-HUB Fortschritte erzielt werden, zeigte sich schon in der Gründungsphase. Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen nur acht Monate. Jessica Draisbach ist eine Frau der ersten Stunde im I-HUB und war schon dabei, als es im Frühjahr 2020 losging. Die studierte Philosophin hat im Personalbereich gearbeitet, als sie auf die Stellenanzeige aufmerksam wurde. „Für die Polizei hatte ich schon immer ein Faible, aber ich hätte nicht als Polizistin draußen auf der Straße arbeiten können, dafür habe ich nicht die Nerven“, so Draisbach.

Als die Philosophin mit Personalerfahrung im I-HUB anfing, waren sie nur eine Handvoll Leute, jetzt sind es 40. Darunter auch Hochqualifizierte wie Oliver Gebhard, der im Bereich Künstliche Intelligenz promoviert hat. „Mich hat die Vision, die dahintersteht, überzeugt“, bekennt der Mathematiker. Koch betont nicht ohne Stolz, dass ein Experte wie Gebhard in der freien Wirtschaft wohl das Doppelte verdienen könne, das Konzept also wohl aufgehe.

Ganz ohne Polizei gehe es im I-HUB natürlich nicht. Etwa ein Drittel der Belegschaft hat Uniformen, wenn sie im Westhafen auch selten getragen werden. Denn ohne die polizeiliche Erfahrung würden die kreativen Köpfe womöglich Lösungen entwickeln, die niemand braucht. „Wir arbeiten nutzerzentriert“, betont Koch.

Mit zwei Modellrevieren in Offenbach und Fulda werden die entwickelten IT-Lösungen erprobt, wie etwa die unlängst der Öffentlichkeit vorgestellte App zur digitalisierten Unfallaufnahme oder das ebenfalls digitale Asservaten-Management-System. Eine direkte Reaktion auf den Umstand, dass in Frankfurt Waffen aus einer Asservatenkammer verschwinden konnten. Grundvoraussetzung für beide Innovationen waren einheitliche Smartphones für alle hessischen Polizeibediensteten, die durch die biometrischen Daten aber personalisiert sind und zukünftig auch dafür sorgen sollen, dass zugeordnet werden kann, wer wann welche Abfrage getätigt hat. Auch die Anregung zu den einheitlichen Diensthandys kam aus dem I-HUB. „Wir haben kurze Entscheidungswege und Rückendeckung von ganz oben“, so Koch.

Die am Westhafen entwickelten Innovationen sollen nicht nur den Arbeitsalltag der Polizei erleichtern, sondern auch der Bevölkerung zugutekommen. So können Daten von Unfallbeteiligten künftig nach der Unfallaufnahme per QR-Code ausgetauscht werden. Derzeit arbeitet der I-HUB an der Idee, auch die Streifenwagen digital so aufzurüsten, dass eine Strafanzeige nicht mehr auf dem Polizeirevier sondern am Fahrzeug getätigt werden kann.