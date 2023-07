Hessische Polizei geht bei Prävention in die Offensive

Von: Oliver Teutsch

Bei Projekten zur Kriminalitätsbekämpfung sollen Betroffene künftig noch besser eingebunden werden. Auftakt zu einer Roadshow in Frankfurt

Sie bieten keine große Show mit Hunden und Hubschrauber, leisten aber einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung: Die Präventionsabteilungen der hessischen Polizei. Im Laufe der vergangenen 15 Jahre hat die vorsorgliche Kriminalitätsbekämpfung bei der hessischen Polizei einen immer größeren Stellenwert bekommen. Bei der Frankfurter Polizei etwa war die Prävention noch bis 2009 an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angebunden, bis in einer ersten „Präventionsoffensive Hessen“ eine eigene Abteilung eingerichtet wurde, in der mittlerweile 26 Personen beschäftigt sind. In diesem Sommer begann die hessische Polizei eine weitere Präventionsoffensive und präsentierte zum Auftakt am Samstag vor dem Frankfurter Polizeipräsidium eine große Bandbreite an Hilfsmitteln und Projekten.

Während sich Prävention anfangs auf städtebauliche Aspekte, einbruchsichere Fenster oder verkehrssichere Fahrräder beschränkte, versucht die Polizei mittlerweile, die Menschen selbst zu erreichen. Schon seit vielen Jahren werden in Frankfurt ältere Menschen auf sogenannten Kaffeefahrten für mögliche Betrugsmaschen sensibilisiert. Mit der neuen Kampagne „Enkelhelden“ will die Frankfurter Polizei nun auch Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen zur Präventionsarbeit anspornen. Gefragt sind Ideen, mit denen Oma und Opa eindrücklich vor Betrugsmaschen geschützt werden können.

Neben der Seniorenprävention hat die Frankfurter Polizei aber auch längst Kinder und Jugendliche in den Fokus genommen. So wurde unlängst mit „LiTie-Power“ ein Präventionsprogramm für vierte Klassen aufgelegt. Li-Tie steht dabei für Lieblingstier und soll den Kindern spielerisch vermitteln, Gefahren im öffentlichen Raum frühzeitig zu erkennen. Gewissermaßen sollen die tierischen Instinkte des Nachwuchses geschärft werden.

Aber auch in den anderen hessischen Polizeipräsidien wird eifrig über Präventionsprojekte nachgedacht. Das Polizeipräsidium Osthessen hat das Programm „Digital Native“ aufgelegt, um Kindern und Jugendlichen vor dem Hintergrund sexualisierter Gewalt im Internet einen verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien zu vermitteln. Denn, so betont es Hauptkommissarin Alexandra Bachmann: „Knapp die Hälfte der Tatverdächtigen sind Kinder und Jugendliche.“ Sie wüssten oft nicht, dass Filme mit sexualisierter Gewalt, die sie teilen und weiterleiten, echt sind oder entgegneten lapidar: „Das machen doch alle so.“ Digitale Naivität gebe es eben nicht nur bei der älteren Generation, so Bachmann.

Das Programm richtet sich aber nicht nur an Jugendliche, sondern auch an Eltern und Lehrkräfte. Auf Elternabenden bekommen die Erziehungsberechtigten die Lebenswirklichkeit im Internet nähergebracht. Für Lehrkräfte gibt es dafür eigene Fortbildungen. Das Programm, das in Kooperation mit dem Landkreis Fulda entstand ist so erfolgreich, dass es nun auf ganz Hessen ausgeweitet werden soll.

Auch das Polizeipräsidium Südhessen hat mit „Brich Dein Schweigen“ ein Programm aufgelegt, das wegen des großen Erfolges nun auf ganz Hessen ausgeweitet wird. Dabei geht es um ein Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch. Die Roadshow zur Präventionsoffensive wird am 15. Juli beim Polizeipräsidium Mittelhessen fortgesetzt.

Einbruchsichere Fenster sind ein Klassiker der Prävention. Manuela lang von der Polizeilichen Beratungsstelle Frankfurt weiß Bescheid. Foto: Michael Schick © Michael Schick