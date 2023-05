Hessentag: Auch ohne Auto gut zu erreichen

Hessentag in Pfungstadt

Von Annette Schlegl

Es gibt viele Möglichkeiten, vom 2. bis 11. Juni zum Hessentag nach Pfungstadt zu kommen. Das Auto kann getrost in der Garage stehen bleiben.

Die Verkehrsunternehmen bieten für den Hessentag Zusatzfahrten und zusätzliche Haltestellen auf der Pfungstadtbahn (RB 66) ab Darmstadt an. Gäste aus dem Bereich Frankfurt/Rhein-Main, der Bergstraße sowie aus dem östlichen Ried können die Regionalzüge der Rhein-Neckar-Bahn (RE 60, RB 67 und RB 68) nehmen, die ebenfalls häufiger und bis spät in die Nacht fahren. Mehr Infos auf www.dadina.de unter „Aktuell“.

Per Bus ist die Anreise vom Bahnhof Darmstadt-Eberstadt und der Straßenbahnhaltestelle Eberstadt-Wartehalle möglich. Die Busse verkehren bis 3 Uhr nachts.

100 Meter Fußweg sind es vom Pfungstädter Bahnhof zur Hessentagsstraße im Zentrum.

Der Dadi-Liner kann von Griesheim, Weiterstadt und Erzhausen aus genutzt werden. Der Kleinbus auf Abruf kann unter Telefon 06151/360 510 oder per App bestellt werden.

Für Inhaber von Konzerttickets ist die Anreise mit dem RMV fünf Stunden vor Beginn gratis. Bei digitalen Tickets ist es aber zwingend notwendig, einen kostenlosen ÖPNV-Fahrausweis zusätzlich anzufordern.

22 Parkflächen wurden für den Hessentag eingerichtet. Parken ist aber nur mit einem Parkticket möglich, das im Vorverkauf über die Easy-Park-App zehn Euro kostet und vor Ort 15 Euro. Gäste ohne internetfähiges Handy können sich an die Infopoints am Festgelände Gambrinus oder an der Sparkassen-Arena wenden, um ihr Kennzeichen zu registrieren.

Das Hessentags-Shuttle verkehrt in Pfungstadt außer am 11. Juni täglich als Verbindung zwischen dem Festgelände Gambrinus und der Sparkassen-Arena.

Taxis können im Bereich der Sparkassen-Arena, am Bahnhof Pfungstadt und am Breitwieserweg geordert werden.

Für Fahrräder sind vier kostenfreie Abstellflächen eingerichtet. Hinweisschilder auf den Routen weisen den Weg. ann