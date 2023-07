HessenNassauische wächst langsamer

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Wegen schwieriger Rahmenbedingungen in der Baubranche verschiebt die Nassauische einige Bauprojekte, will ihren Bestand aber weiter erhöhen. Zudem müssen viele Wohnungen dringend saniert werden.

Die Nassauische Heimstätte / Wohnstadt (NHW), die mehrheitlich dem Land Hessen gehört, hat 2022 nach eigenen Angaben einen Überschuss von 22,9 Millionen Euro erzielt. Ein Jahr zuvor waren es noch 57,1 Millionen Euro, ähnlich wie 2020. Dennoch zeigten sich der leitende Geschäftsführer Thomas Hain und die anderen Verantwortlichen während der Bilanzpressekonferenz am Freitag zufrieden. Angesichts von „mit dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise verbundenen Herausforderungen“, etwa Materialmangel, höheren Baukosten und Zinssteigerungen, handele es sich um ein sehr gutes Ergebnis, das deutlich über dem geplanten liege, sagte Hain in Frankfurt.

Dass das Plus nicht höher ausgefallen sei, hänge auch mit strategischen Entscheidungen zusammen: Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der dem Aufsichtsrat der NHW vorsteht, verwies darauf, dass die Unternehmensgruppe den Fokus auf den Neubau von Mietwohnungen gelegt, keine Wohnung verkauft habe und viel investiere, um den Bestand zu modernisieren, insbesondere energetisch. Davon würden auch die Mieter:innen profitieren, die keine Angst mehr vor der Nachzahlung von Nebenkosten haben müssten. Al-Wazir sprach zudem von „Rekordmitteln“ für den sozialen Wohnungsbau: 2,7 Milliarden an Bundes- und Landesmitteln für die Jahre 2019 bis 2024.

2022 konnte die NHW demnach 489 neue Wohnungen fertigstellen, was in etwa dem Wert für 2021 entspricht. Darunter waren 100 aufgestockte Wohnungen, deren Bau allerdings nicht günstiger sei. Aktuell seien 3600 Wohnungen in Planung oder würden schon gebaut, ein Drittel davon gefördert.

Das Land hat das Kapital der Nassauischen zweimal um jeweils 200 Millionen Euro aufgestockt. Das Geld soll dazu beitragen, dass mittelfristig 3000 Wohnungen energetisch erneuert werden. 2022 sei dies bei 221 Einheiten geschehen, weitere 300 würden gerade entsprechend umgebaut. Bei jeder modernisierten Einheit werde der Energiebedarf um zwei Drittel reduziert, erklärte die technische Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer.

Das Unternehmen Die Nassauische Heimstätte / Wohnstadt (NHW) sitzt in Frankfurt und Kassel. Sie verfügt derzeit nach eigenen Angaben über rund 59 000 Mietwohnungen in 120 Städten und Gemeinden. Für die NHW, die in Hessen zu den zehn größten deutschen Wohnungsunternehmen zähle, arbeiten 850 Beschäftigte. Neben dem Bau und der Vermietung von Wohnungen gehört etwa Stadtentwicklung zu den Aufgaben der NHW und wird unter dem Dach der Marke ProjektStadt umgesetzt. gha

Der Sanierungsstau ist enorm: Etwa 9500 Wohnungen wurden in die schlechten Energieeffizienzklassen G und H eingeordnet, 7000 in F.

Hain und Geschäftsführer Constantin Westphal kündigten an, die NHW solle weiter wachsen und ihren Bestand erhöhen – allerdings langsamer als ursprünglich angedacht. Aufgrund der zurzeit schwierigen Rahmenbedingungen in der Baubranche würden einige Projekte zwar nicht aufgegeben, befänden sich aber im „Pause-Modus“, beispielsweise eines in Darmstadt. Wenn jetzt der Bau begänne, hätte dies laut Geschäftsführung hohe Verluste für die Nassauische zur Folge. Oder sie müsste die Wohnungen zu einem Quadratmeterpreis von ungefähr 20 Euro pro Quadratmeter vermieten, was ihrem Auftrag, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, entgegenstünde. Auf mehrfache Nachfrage, wie viele geplante Einheiten vorerst nicht errichtet würden, nannte die NHW keine konkreten Zahlen. Dies wäre zum Beispiel wegen der komplexen Planungsprozesse nicht möglich, hieß es.

In den vergangenen Monaten hatte es auch Kritik an der Nassauischen und der Wohnungspolitik des Landes gegeben. So kritisierte etwa Linke im Landtag Mieterhöhungen und forderte darüber hinaus, das Land müsse die NHW mit noch viel mehr Kapital ausstatten, um eine dringend benötigte Bauoffensive für Sozialwohnungen zu starten. Die bisherigen Investitionen des Landes reichten bei weitem nicht aus.