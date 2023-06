Hessen wertet Pandora Papers aus

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Im Kampf gegen Steuerkriminalität kauft das Land mehr als zehn Millionen geleakte Dokumente. Aus der Opposition ist Zustimmung für den Kauf und Kritik an den personellen Kapazitäten der Steuerfahndung zu hören.

Expert:innen des Finanzamts Kassel stehen vor einer enormen Aufgabe: Sie werden eine zentrale Rolle bei der Auswertung der Pandora Papers spielen. Hessen hat die geleakten Unterlagen zu sogenannten Steueroasen gekauft, wie Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag mitteilte. Sie umfassen 3,8 Terabyte Daten und mehr als 10,4 Millionen Dokumente. Laut Ministerium ist der Preis sechsstellig; der Kauf sei in Zusammenarbeit mit dem Zollfahndungsdienst erfolgt.

Die hessische Steuerverwaltung werde das Datenleak „federführend für ganz Deutschland und auch für Ermittlungsbehörden im Ausland auswerten“, sagte Boddenberg. Ziel sei, gegen Steuerkriminalität und für mehr Steuergerechtigkeit voranzugehen. „Wie werthaltig die Pandora Papers aus steuerlicher Sicht sind, werden die Auswertung und die sich anschließenden Ermittlungen der unterschiedlichsten Behörden ergeben.“ Die Fachleute hätten die Daten intensiv geprüft und als authentisch eingestuft. Erste Verdachtsfälle zeichneten sich schon ab. Ermittler:innen aus Deutschland und dem EU-Ausland, die kooperieren wollen, könnten jetzt in Kassel Anfragen zu den Pandora Papers stellen.

Die Dokumente waren im Herbst 2021 zuerst dem Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) zugespielt worden. Das weltweite Netzwerk aus 150 Medien entdeckte unter anderem rund 30 000 Konten, die der Steuervermeidung und -hinterziehung dienten. Diese wurden mit Hilfe von darauf spezialisierten Offshore-Dienstleistern betrieben, die zum Beispiel auf den Seychellen, Panama oder den Britischen Jungferninseln Briefkastenfirmen und Stiftungen aufbauten. Von dem System profitierten auch Prominente aus Politik, Wirtschaft und Spitzensport, die dadurch Wertgegenstände und Vermögen verschleiern konnten.

Hessen hat bereits die Paradise Papers geprüft, die Daten zu rund 600 Personen, 1000 Firmen und viele Hinweise auf Steuerbetrug enthielten.

Einer im November 2022 veröffentlichten Zwischenbilanz zufolge brachten die Rückmeldungen dem hessischen Fiskus ein Mehrergebnis von fast drei Millionen Euro. Insgesamt, so Boddenberg damals, würden in Besteuerungs- und Strafverfahren aufgrund von ausgewerteten Leaks mindestens 75 Millionen Euro „für das Gemeinwesen zurückgeholt“. Die Paradise Papers sind Unterlagen einer Kanzlei, die in Steueroasen Briefkastenfirmen und andere Konstrukte organisierte. Durch ein Leck gelangten die Daten an die Öffentlichkeit. Zustimmung für den aktuellen Datenkauf kam vom Koalitionspartner der CDU. Miriam Dahlke (Grüne), Sprecherin für Finanzen, sagte: „Steuerkriminalität und aggressive Steuergestaltung schaden unserem Gemeinwesen im hohen Milliardenbereich.“ Hessen setze seinen konsequenten Kampf dagegen fort, was nur fair gegenüber allen Menschen und Unternehmen sei, die ehrlich ihre Steuern zahlten.

Auch die Linke begrüßte den Kauf. Hessen müsse sich aber stärker bemühen, die Steuerverwaltung personell gut auszustatten und nicht nur die Ausbildungskapazitäten weiter auszubauen, „sondern sich auch endlich über den Bundesrat für weitere gesetzliche Regelungen gegen Steuerhinterziehung und Steuerparadiese einsetzen“. Von Boddenberg sei dazu kaum etwas zu hören gewesen, erklärte Jan Schalauske, finanzpolitischer Sprecher.