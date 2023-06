Hessen: Viele Studierende leben bei Eltern

Von: Gregor Haschnik

Fast ein Drittel der hessischen Studierenden lebt bei den Eltern. Hessen liegt damit über dem Bundesdurchschnitt. Ein Grund ist der Mangel an Wohnheimplätzen.

In Hessen leben 32,7 Prozent der Studierenden bei ihren Eltern – und damit mehr als im bundesweiten Durchschnitt, der bei rund 28 Prozent liegt. Lediglich im Saarland (42,9) und Nordrhein-Westfalen (32,8) ist die Quote noch höher; am geringsten ist sie in Mecklenburg-Vorpommern (6,1), Sachsen-Anhalt (11,2) und Thüringen (12,5).

Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Befragung im Rahmen des vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) erarbeiteten Hochschulrankings hervor. Dabei haben 80 000 Studierende an 326 deutschen Hochschulen in den vergangenen drei Wintersemestern Fragen beantwortet, unter anderem zu ihrer Wohnsituation. Hinter dem 1994 gegründeten CHE, einer gemeinnützigen GmbH, stehen die Bertelsmann-Stiftung und die Hochschulrektorenkonferenz.

Den Angaben zufolge ist der Anteil derjenigen, die noch nicht aus dem Elternhaus ausgezogen sind, in den vergangenen Jahren deutschlandweit gestiegen. Im Jahr 2003 wurde er noch auf 22 Prozent beziffert, 2018 auf 25 Prozent. Demgegenüber ist insbesondere der Wert bei privaten Wohnungen signifikant gesunken, von 35,8 auf 26,5 Prozent.

„Die Entwicklung dürfte unter anderem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein“, heißt es in der Studie zu den Ursachen. Männliche Studierende (32,1 Prozent) bleiben deutlich häufiger zu Hause als weibliche (24,6).

Insgesamt 26,2 Prozent der hessischen Studierenden wohnen laut Erhebung in einer privaten WG, 25 Prozent in einer Wohnung und 10,9 Prozent in einem Studierendenwohnheim – gegenüber 14,5 Prozent im Bundesschnitt. Heime bieten Hochschüler:innen vor allem in Bremen (26.6 Prozent), Brandenburg (23,8) und Sachsen (19,6) eine Wohnmöglichkeit. Hessen nimmt hier im Ländervergleich den fünftletzten Platz ein. Am geringsten fällt der Wohnheimanteil im Saarland aus (7,3).

Ein Verbleib bei den Eltern kann viele Gründe haben. Der zunehmende Wert deutet auch auf eine wirtschaftlich angespannte Situation bei Studierenden, steigende Mietpreise in den Hochschulstädten und deren Umgebung sowie einen spürbaren Mangel an Wohnheimplätzen hin, die zumeist die günstigste Möglichkeit außerhalb des Elternhauses darstellen. Zu Beginn des Wintersemesters waren die Wartelisten in Hessen sehr lang: Beim Studierendenwerk Frankfurt zum Beispiel, das 3800 Zimmer in Frankfurt, Wiesbaden, Rüsselsheim und Geisenheim anbot, standen 3000 Namen auf der Liste. Das Werk kritisierte, es mangele im gesamten Rhein-Main-Gebiet an günstigem Wohnraum. Es könne nur fünf Prozent der mehr als 75 000 Studierenden in seiner Zuständigkeit versorgen

Das Wirtschaftsministerium hat kürzlich die Förderkonditionen für den Bau von Wohnraum für Studierende und Auszubildende verbessert. So können Darlehen für bis zu 40 Jahre zinsfrei bleiben. Die Linke kritisierte, die Maßnahmen reichten bei weitem nicht aus. Es brauche eine großangelegte Bauoffensive.