Hessen: Viele Gastronomiebetrieb vor Aus

Max Sippel in seinem neuen Café Dot in Frankfurt-Sachsenhausen. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Die Zahl der Restaurants und Gaststätten in Hessen nimmt rapide ab. Vor allem in ländlichen Regionen gibt es Leerstand. Dehoga kämpft gegen Mehrwertsteuererhöhung.

Über eine mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer will sich Maximilian Sippel noch keine Gedanken machen. „Ich beschäftige mich damit jetzt nicht, wer weiß, wie es kommt“, sagt der Jungunternehmer. Der 26-Jährige hat im April in Frankfurt-Sachsenhausen das Café „Dot“ aufgemacht. Sippel ist vom Fach. Er hat das Hotelfach im Interconti gelernt und seine Ausbildung 2020 abgeschlossen. Zum seinem Glück hat er die Idee vom eigenen Café nicht vor Ausbruch der Pandemie umgesetzt. „Ich hatte genug Zeit, mir das alles mal anzuschauen.“

Während der Pandemie arbeitete er in einer Zeitarbeitsfirma. „Aber im Büro sitzen ist so gar nicht meine Welt, ich brauche den Kontakt zu Kunden.“ Also stürzte er sich in das Wagnis Selbstständigkeit und steckte viel Geld in den Umbau des Cafés, in dem zuvor eine Weinhandlung war. Im Dot, das seit April geöffnet hat, gibt es als Spezialität belegte Bagel in sechs verschiedenen Varianten. Die Idee brachte Sippel von seinen Reisen in die USA mit, wo er einen regelrechten „Bagel-Boom“ ausgemacht hat.

Ein bisschen mehr arbeiten als bei einem Bürojob muss Sippel allerdings schon. Etwa 70 Stunden die Woche reißt er derzeit ab, obwohl er drei Beschäftigte hat. Sechs Mal die Woche ist er im Café, dazu kommen Einkäufe, Personalplanung und die Steuerabrechnung. Ob er in diesem Sommer einen Urlaub geplant habe? „Um Gottes Willen, nein“, entgegnet der Jungunternehmer. Wer sich selbstständig mache, wisse aber auch, dass das anfangs nicht drin sei, sagt Sippel ganz unaufgeregt. Seine Preisgestaltung empfindet er als fair, Erhöhungen plant er momentan nicht. „Mein Ziel ist es, die Preise zwei Jahre lang zu halten.“ Wenn es geht, auch trotz der geplanten Mehrwertsteuererhöhung.

Oliver Kasties, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Hessen, ist in Sachen Mehrwertsteuererhöhung nicht ganz so gelassen wie Sippel. Die Dehoga setzt sich sehr dafür ein, die Mehrwertsteuer für Essen bei sieben Prozent zu belassen. Um der gebeutelten Gastronomie entgegenzukommen, hatte der Staat die Mehrwertsteuer während der Pandemie von 19 auf sieben Prozent gesenkt und behält den reduzierten Satz wegen der Energiekrise bis Ende 2023 bei.

Einer Umfrage der Dehoga zufolge fürchten mehr als 800 Gastronomiebetriebe in Hessen um ihre Existenz, falls die Mehrwertsteuer wieder angehoben würde. Kasties hält das nicht nur für Säbelrasseln. „Die reduzierte Mehrwertsteuer ist eine wesentliche Existenzgrundlage“, sagt er. Den Satz von 19 Prozent hält er für ungerecht: „Essen to go und die Salatbar im Supermarkt werden auch mit sieben Prozent besteuert, und in 23 EU-Ländern gibt es bereits eine reduzierte Mehrwertsteuer. Das hat gar nichts mehr mit Corona zu tun, die gesamte Kostenumgebung hat sich geändert.“

Wegen der Pandemie und den gestiegenen Preisen für Lebensmittel und Energie ist die Zahl der Gastronomiebetriebe in Hessen stark rückläufig. 2019 wurden noch 17 213 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen gelistet, 2021 waren es nur noch 14 700. Dabei sei die Zahl von Neugründungen immer noch recht stabil, zumindest im Ballungsraum Rhein-Main. In Frankfurt standen vor zwei Jahren 689 gastronomischen Neuanmeldungen nur 618 Abmeldungen gegenüber. Ähnliche Zahlen gibt es für den Hochtaunuskreis (118/88) und den Main-Taunus-Kreis (136/131).

Außerhalb des Ballungsraums sieht das aber ganz anders aus. Kasties berichtet von vermehrten Anfragen von Bürgermeistern, die Interessenten für leerstehende Gastronomiebetriebe suchen. „Im ländlichen Raum verfestigt sich der Leerstand. Dort gibt es an ausgewiesenen Rad- oder Wanderwegen schon keine Einkehrmöglichkeiten mehr“, sagt Kasties. Der Grund sei oftmals die gänzlich schwächelnde Infrastruktur in den Gebieten. Denn während Jungunternehmer Sippel aus Sachsenhausen berichtet, problemlos Personal gefunden zu haben, sind potenzielle Mitarbeiter:innen auf dem Land deutlich seltener.

Zudem gibt es im Ballungsraum noch mehr zahlungskräftigere Kundschaft. Kasties ist sich aber sicher, dass an der Preisspirale nicht ewig gedreht werden könne. „Im Energiesektor gibt es Kostensteigerungen von 30 bis 40 Prozent, zudem wollen wir dem Personal attraktivere Löhne zahlen. Wenn dann noch eine Mehrwertsteuererhöhung weitergegeben werden muss, gäbe das einen Preisschock für die Gäste.“

Aktuellere Zahlen als die aus dem Jahr 2021 existieren nicht, da die Umsatzsteuerstatistik für 2022 noch nicht ausgewertet wurde. Die immer noch stabile Zahl an Neueröffnungen aus dem Jahr 2021 trügt Kasties zufolge: „Wir haben derzeit deutlich weniger Nachfragen nach Existenzgründungen.“ Demgegenüber stehe ein Überangebot an Betrieben, die eine Nachfolge suchen. Denn die Übergabe von Betrieben erfolge mittlerweile deutlich früher, um die Altersvorsorge nicht zu gefährden. „Bei vielen sind die Rücklagen aufgebraucht.“ Die Nachfolgesuche sei allerdings ein sensibles Thema, mit dem nicht jeder hausieren gehe, aus Sorge, dass sich die bevorstehende Aufgabe auf den laufenden Betrieb auswirken könne.

Die Neuanmeldungen von Gastronomiebetrieben ist zwar stabil, die sogenannten Haltezeiten aber nehmen laut Kasties ab. „Die meisten Existenzgründer scheitern in den ersten ein bis zwei Jahren“, sagt er.

Jungunternehmer Sippel ist zuversichtlich, dass er nicht dazugehört. Er hat viel Geld in Innenausstattung und Technik investiert. Seine Vermutung: „Manche nehmen dafür vielleicht weniger Geld in die Hand und geben dann auf, weil sie es sich leichter vorgestellt haben.“