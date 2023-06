Hessen: „Viel zu wenige Sozialwohnungen“

Hessen

Landtagsabgeordnete haben auf Einladung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands über Armut in Hessen diskutiert. Wohnen kristallisierte sich als zentrales Thema heraus.

Etwa 1,1 Millionen Hess:innen sind laut dem jüngsten Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands von Armut betroffen, das sind 18,5 Prozent. Die Zahlen seien erschreckend – auch weil die Quote 2021 erhoben wurde, also vor der Inflation, die Arme viel stärker treffe und Ungleichheit verschärfe. Armut zu bekämpfen müsse zentrales Ziel der künftigen Landesregierung sein.

Diese einleitenden, mahnenden Worte sprach Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen, am Mittwochabend vor der Onlinediskussion des Verbands über „Steigende Armut in Hessen – welche Lösungen hat die Politik?“, an der die Sozialpolitiker:innen der Landtagsfraktionen teilnahmen.

In seinem Impulsvortrag zeigte Andreas Aust von der Forschungsstelle des Paritätischen, dass die Armutsquote in Hessen – als arm gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Netto-Haushaltseinkommens verfügt – seit 2010 stetig gestiegen ist. Nur fünf Länder haben einen schlechteren Wert, Schlusslicht ist Nordrhein-Westfalen. FR-Chefreporter und Moderator Pitt von Bebenburg fragte gleich zu Beginn kritisch, was bei dem im schwarz-grünen Koalitionsvertrag festgehaltenen Plan, Wege aus der Armut zu schaffen, schiefgelaufen sei. Claudia Ravensburg (CDU) entgegnete, die Landesregierung habe „zahlreiche Maßnahmen“ umgesetzt, ohne die die Situation deutlich schlechter wäre. Marcus Bocklet (Grüne) verwies etwa auf Vergünstigungen beim ÖPNV sowie Hilfen für Alleinerziehende und Langzeiterwerbslose. Bocklet und Ravensburg kündigten an, diese laut Landessozialbericht besonders betroffenen Gruppen erhielten in Zukunft mehr Unterstützung, zum Beispiel durch mehr Kinderbetreuungsplätze.

Nächste Debatte „Inflation , Mietenwahnsinn und wachsende Armut – Hessen vor den Landtagswahlen“ lautet der Titel einer Diskussion am Montag, 10. Juli, 18.30 Uhr, im Frankfurter Haus am Dom. Neben Parteienvertreter:innen nehmen etwa Ulrike Peschelt-Elflein, Verein alleinerziehender Mütter und Väter, und Ernst-Ulrich Huster, Sachverständiger des Hessischen Sozialberichts, teil. Die Debatte wird vom DGB und von der Katholischen Akademie veranstaltet. FR-Landtagskorrespondentin Jutta Rippegather und Thomas Wagner (Haus am Dom) moderieren. gha

Lisa Gnadl (SPD) plädierte vor allem für deutlich höhere Investitionen in Bildung, etwa in mehr Ganztagsschulen, frühkindliche Angebote und digitale Teilhabe. Zudem forderte sie einen Verzicht auf Energiesperren. Yanki Pürsün (FDP) betonte, es gebe zwar viele Leistungen für Bedürftige, die aber auf viele Behörden verteilt und so kompliziert seien, dass sie nicht ankämen. Es brauche ein einfacheres, gut organisiertes System, das sich stärker an der Wirksamkeit von Angeboten orientiere. Als wichtigstes Thema kristallisierte sich Wohnen heraus. Christiane Böhm (Linke) warf der Regierung Versagen vor: Es gebe weiterhin „viel zu wenige Sozialwohnungen“, viele Menschen müssten „mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete“ ausgeben. Sie sprach sich zum Beispiel dafür aus, dass geförderter Wohnraum auf Dauer günstig bleibt und öffentliche Baugesellschaften spürbar gestärkt werden.

Bocklet widersprach. Hessen habe das Kapital der landeseigenen Nassauischen Heimstätte aufgestockt und nach vielen Jahren erstmals wieder mehr Sozialwohnungen geschaffen, als aus der Bindung gefallen sind. Er schlug vor, das Planen und Bauen zu vereinfachen. Ravensburg bezeichnete Wohngeld als gutes Instrument, jedoch müsse es leichter abgerufen werden können.

Gnadl sagte, angesichts stark gestiegener Baukosten seien umfangreichere Förderprogramme notwendig, ebenso mehr Wohnraumhilfen für Menschen, die keine Chance auf dem Immobilienmarkt hätten.