Hessen: Sozialer Wohnungsbau wird besser gefördert

Von: Gregor Haschnik

Das Wirtschaftsministerium kündigt günstigere Bedingungen bei Darlehen und Zuschüssen an, damit mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Sie werden dringend gebraucht.

Mit höheren Zuschüssen und günstigeren Darlehen will das Land Hessen den Bau von Sozialwohnungen vorantreiben. „Der Anstieg der Bau- und Finanzierungskosten soll die positive Entwicklung der vergangenen Jahre in Hessen nicht gefährden, deswegen verbessern wir die Förderbedingungen“, teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) mit. Ab dem 30. Mai sollen die Darlehensbeträge und Finanzierungszuschüsse im Schnitt um rund 30 Prozent steigen und Darlehen für bis zu 25 Jahre zinsfrei sein, beim Bau von Wohnungen für Studierende und Auszubildende für bis zu 40 Jahre. Besonders energieeffizientes Bauen wird demnach mit einem Zuschuss von 150 Euro pro Quadratmeter unterstützt.

Darüber hinaus wird die Förderung des erstmaligen Kaufs von selbst genutzten Wohnimmobilien erhöht. Der höchste Darlehensbetrag steigt von 125 000 auf 200 000 Euro je Antrag.

Sozialwohnungen fallen in der Regel nach 15 bis 20 Jahren aus der Bindung. Dann können sie frei auf dem Markt und somit teurer vermietet werden. 2021 wurden in Hessen erstmals wieder mehr dieser geförderten Wohnungen geschaffen, als aus der Bindung fielen, voriges Jahr kamen 1600 weitere hinzu. Zuvor gab es aber einen kontinuierlichen Abwärtstrend: 2012 standen noch 120 000 Sozialwohnungen zur Verfügung, zehn Jahre später 40 000 weniger. Der Mangel ist groß und dürfte sich verschärfen: 2020 waren 46 000 Haushalte registriert, die nach gefördertem Wohnraum suchten. Seit Januar gelten höhere Einkommensgrenzen, so dass mehr Haushalte anspruchsberechtigt sind.

Vertreter:innen aus der Immobilienbranche wie etwa der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW Südwest) fordern angesichts der aktuellen, unter anderem inflationsbedingten Flaute im Wohnungsbau schon länger bessere Förder- und Darlehenskonditionen.