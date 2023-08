Hessen: Sozial-O-Mat soll bei Entscheidung helfen

Von: Gregor Haschnik

Die Diakonie startet vor der Landtagswahl ein Angebot zu Themen wie Wohnen und Pflege.

Um vor der Landtagswahl am 8. Oktober die sozialpolitischen Positionen der Parteien zu beleuchten, bietet die Diakonie Hessen einen Sozial-O-Maten an. Dieser widmet sich vor allem den Themen Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit und Pflege sowie Migration. Wie die Diakonie mitteilt, konnten sich die Parteien zu insgesamt 20 Thesen durch Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung positionieren und dies begründen.

Nutzer:innen des Sozial-O-Maten können die Ergebnisse mit ihren eigenen Standpunkten spielerisch vergleichen. Politisches Vorwissen sei nicht nötig. Die einzelnen Forderungen würden mit Hilfe fiktiver Fallbeispiele veranschaulicht.

Eine Auswertung stellt die persönliche Schnittmenge dar. Zudem haben Teilnehmende die Möglichkeit, die Begründungen zu den Antworten der Parteien einzusehen. „Politisch Interessierte können tiefer einsteigen und sich mit den Positionen der Parteien zu den einzelnen Forderungen auseinandersetzen“, sagt Carsten Tag, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen. Der Sozial-O-Mat zeige, dass sich die Ansichten der Parteien in sozialpolitischen Fragen manchmal weniger, zum Teil allerdings stark unterschieden, sagt Tag. Das Angebot solle zur Diskussion anregen, in der Familie, Schule oder am Arbeitsplatz, und den Blick auf Fragen lenken, die für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung seien. Eine Wahlempfehlung gibt die Diakonie nicht.

Parallel zum Sozial-O-Maten läuft die Social-Media-Kampagne „Wähle eine gerechtere Welt – Du hast es in der Hand“. Dabei zeigen KI-generierte Bilder zunächst eine „perfekte und gerechte“ Welt. Die Auflösung mache jedoch deutlich, dass es gerade leider anders aussehe. gha

Der Sozial-O-Mat steht auf www.hessen.sozialomat.de