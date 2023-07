Hessen: Sorge um Bildung und Betreuung

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Ein neues Bündnis fordert Fachkräfte in Kindertagesstätten und übt Kritik an einer geplanten Gesetzesänderung. Die Landesregierung verteidigt die Pläne, die den Quereinstieg erleichtern sollen.

In Hessen hat sich ein „Bündnis für Frühe Bildung“ (BFB) gegründet, das für Fachkräfte in Kindertagesstätten plädiert. Hintergrund ist die letzte Lesung zur geplanten Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes am heutigen Dienstag. Diese soll nach dem Willen der Landesregierung dazu beitragen, mehr Quereinsteiger:innen beschäftigen zu können, um dem großen Personalmangel in Kitas entgegenzuwirken.

Das neue Bündnis sieht die Pläne kritisch, weil dadurch „aufgeweicht“ werde, wer als Fachkraft arbeiten darf. „Mit Sorge betrachten wir die Entwicklungen in Hessen in Bezug auf Kindeswohl und Kinderrechte in Kindertagesstätten“, sagte Verena König vom Kita-Fachkräfte-Verband Hessen, der Teil der Initiative ist. Aufgrund der Rahmenbedingungen sei es für Fachkräfte bereits schwierig, angemessen auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen. „Wie soll dies dann noch möglich sein, wenn 25 Prozent nicht ausgebildete Mitarbeitende vor diese Herausforderungen gestellt werden?“, fragte König am Montag.

Neben dem Kita-Fachkräfte-Verband gehören die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen-Thüringen dem Bündnis an. Es fordert ein Festhalten an der Definition Fachkraft, eine Aus- und Weiterbildungsoffensive und weniger Belastung durch kleinere Gruppen. Auch sollten Beschäftigte ohne Ausbildung vorab geschult und extern begleitet werden und Auszubildende kein Schulgeld zahlen müssen.

Jana Beißert, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi, befürchtet, dass pädagogische Arbeit ansonsten entprofessionalisiert und Fachkräfte abgewertet würden. Die GEW warnte vor einer Abwärtsspirale in Folge der Gesetzesänderung. Es sei schon jetzt alles andere als einfach, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.

„Bildung ist die wesentliche Voraussetzung für Teilhabe und Chancengleichheit“, betonte Renate Sternatz, Vize-Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen. In Hessen müssten deutlich mehr Kitas, Kita-Plätze und Personal bereitgestellt werden.

Aus der Landtagsopposition kam Zustimmung für das Bündnis. So teilte Petra Heimer (Linke) mit, es gebe viele Maßnahmen für bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, die die Landsregierung verweigere, weil sie Geld kosteten. Die FDP trat dem Bündnis nach eigenen Angaben bei, da durch das Gesetz jede vierte Erzieherin oder jeder vierte Erzieher von einer Nicht-Fachkraft ersetzt werde könne, was die Bildungschancen gefährde.

Die Regierung hatte die Pläne, etwa auch Logopäd:innen und Ergotherapeut:innen einzusetzen, verteidigt. Claudia Ravensburg, sozialpolitische Sprecherin der CDU, sagte im Mai im Landtag, fehlendes Ausbildungsniveau könne durch ein „pädagogisches Kompetenzprofil“ ersetzt werden. Personen, die einschlägiges Wissen und Praxiserfahrung hätten, würden dann nach einer Prüfung ebenfalls als Fachkräfte zugelassen. Die Einrichtungen könnten die bestehenden Teams „gewinnbringend ergänzen und multiprofessionell aufstellen“.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung kam zu dem Ergebnis, dass in Hessen 2023 etwa 37 200 Betreuungsplätze fehlen.