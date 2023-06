Hessen: Rechtsextreme setzen auf perfide digitale Strategien

Von: Gregor Haschnik

Bei einer Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Rechtsextremismus und Rassismus warnen Expert:innen unter anderem vor gefährlichen Inhalten, die auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen sind.

Rechtsextreme setzen zunehmend auf digitale, popkulturelle Inhalte, um junge Leute zu erreichen und an deren Lebenswelt anzuschließen. Neben rhetorischen Mitteln wie Provokation, Polarisierung und Personalisierung kommen zum Beispiel Motive aus der Gaming-Szene zum Einsatz. So lauten zwei Erkenntnisse von Vincent Knopp von der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit aus dem Forschungsprojekt „Meme, Ideen, Strategien rechtsextremistischer Internetkommunikation“. Darin wurden unter anderem Memes der „Jungen Alternative“ Hessen, der AfD-Nachwuchsorganisation, analysiert.

Der Sozial- und Rechtswissenschaftler gehörte zu den Referent:innen der Fachtagung „In Hessen aktiv gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ im Congress-Park Hanau, die vom Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet wurde und am Donnerstagabend zu Ende gegangen ist.

In einer Podiumsdiskussion warnte Jan Schnellbacher von Jugendschutz.net vor Influencer:innen, die auf Youtube, TikTok oder Instagram geltende Sehgewohnheiten bedienen und dabei rechtsradikale und verschwörungsideologische Botschaften wie den „Großen Austausch“ verbreiten. Knopp sprach von einem oft schleichenden Prozess: So sehnten sich manche in einer komplexen Gesellschaft nach „Übersichtlichkeit“ und „Vereinheitlichung“, störten sich zum Beispiel am Gendern und „konsumieren daraufhin bestimmte Youtuber“.

Nava Zarabian, die Leiterin des Projekts „Dem Hass keinen Raum geben“ in der Bildungsstätte Anne Frank, wies darauf hin, dass die Algorithmen der Plattformen die Zuschauer:innen nach und nach mit immer mehr gefährlichen Inhalten versorgten. „Soziale Netzwerke sind kein abgeschlossener Raum, sondern die Erweiterung des Lebensraumes“, betonte Zarabian. Es sei wichtig, sich im Netz gegen Hass zu Wort zu melden. Die Aggressivität sei aber mittlerweile so groß, dass von Rassismus Betroffene sich häufig aus Selbstschutz zurückhielten. Deshalb setze die Bildungsstätte besonders darauf, sie zu unterstützen, zu vernetzten und Solidarität zu fördern.

Bildung als Gegenmittel

Dass es darauf ankomme, bereits in der Schule eine antirassistische, an Vielfalt orientierte Einstellung zu vermitteln, verdeutlichten die Hanauerin Yagmur Günay von der Landesschüler:innenvertretung und Cora Weißert-Hartmann, Referentin der Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Diese bietet beispielsweise Workshops an Schulen an. Benannt wurde sie nach dem 23-Jährigen, der beim rassistischen Anschlag von Hanau ermordet wurde, Gründerin war seine Mutter Serpil Temiz Unvar.

Weißert-Hartmann mahnte, es reiche nicht, wenn sich Schulen auf einzelne engagierte Lehrer:innen verließen. Vielmehr müssten alle Lehrkräfte eine diversitätssensible, antirassistische Haltung entwickeln und entsprechend ausgebildet sein. Günay forderte, an Schulen geschützte neutrale Anlaufstellen für betroffene Schüler:innen und deren Eltern zu schaffen, in denen sie offen über Diskriminierung sprechen könnten, ohne dass ihre Erfahrungen relativiert würden oder sie Nachteile befürchten müssten. gha