Hessen: Pflegeeinrichtungen unter Druck

Von: Gregor Haschnik

Laut einer Diakonie-Umfrage droht einem Drittel ihrer befragten Heime und ambulanten Dienste die Insolvenz. Zu den Gründen zählen steigende Kosten und bürokratische Hürden.

Wegen eines akuten Personalmangels mussten 75 Prozent der Altenhilfe-Einrichtungen der Diakonie Hessen in den vergangenen sechs Monaten ihre Leistungen einschränken. 42 Prozent haben so große Liquiditätsprobleme, dass sie nicht mal einen Monat vorfinanzieren können. Mehr als die Hälfte geht davon aus, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Und ein Drittel befürchtet sogar eine Insolvenz.

Diese Ergebnisse gehen aus einer Umfrage der Diakonie unter 300 Einrichtungen hervor. Den Angaben zufolge nahmen 55 Heime und 39 ambulante Dienste teil. Die Diakonie Hessen ist der Mitglieder- und Spitzenverband für das Sozial- und Gesundheitswesen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Sie gehört zu den größten Pflegeanbieter:innen und hat die Befragung am Freitag vorgestellt.

„Es wird immer schwieriger, qualitative und menschenwürdige Pflege sicherzustellen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Carsten Tag. Er bezeichnete die Lage als prekär und die Betriebe als nicht mehr krisenfest. Wohnbereiche müssten geschlossen werden, Wartelisten würden länger. Tag forderte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) auf, zu einem zweiten Sozialgipfel einzuladen, um die Probleme zu diskutieren.

Als Ursachen wurden unter anderem steigende Kosten etwa durch Inflation, lange unbesetzte Stellen und bürokratische Hürden bei der Refinanzierung des Angebots genannt, derentwegen die Heime häufig in Vorleistung gehen müssten.

Pflege in Hessen Nach jüngsten Angaben des Statistischen Landesamtes waren zuletzt insgesamt 312 600 Hess:innen pflegebedürftig (Stand 2021). Vier von fünf wurden Zuhause versorgt. Die meisten Hilfsbedürftigen – 40 Prozent – waren in Pflegegrad 2 eingestuft, was eine „erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“ bedeutet. Die Zahl der Pflegeeinrichtungen bezifferte das Amt auf 2319. Darunter waren 1300 ambulante Dienste mit 32 900 Mitarbeitenden und 1019 Heime mit 56 100 Beschäftigten. gha

Versorgungslücken würden oft durch teure Leiharbeit oder Überstunden der Angestellten geschlossen – was die Belastung und den Krankenstand erhöhe. Darunter leide auch die Attraktivität des Pflegeberufs. Die personalbedingte Reduzierung des Angebots wiederum führt zu sinkenden Einnahmen.

Neben den Pflegeeinrichtungen der Diakonie stehen viele weitere unter Druck. Seit Januar 2021 mussten laut der Betreuungs- und Pflegeaufsicht Hessen (BPAH) 25 teil- und vollstationäre Einrichtungen den Betrieb einstellen, 17 private und acht gemeinnützige Einrichtungen. Bei ambulanten Diensten gab es in dieser Zeit ebenfalls eine ganze Reihe von Schließungen. Sie sind aber nicht verpflichtet, dies der BPAH zu melden, weshalb keine belastbaren Zahlen vorliegen.

Vor der Befragung in Hessen hatte die Diakonie bereits eine bundesweite Studie angestellt, die zu ähnlichen Resultaten kam. Sonja Driebold, Abteilungsleiterin Gesundheit, Alter, Pflege der Diakonie, fordert eine „grundlegende Finanz- und Strukturreform, damit Pflege in Zukunft überhaupt noch bezahlbar ist“. Alle Pflegebedürftigen sollten sich mit einem festgelegten Anteil an der Versorgung beteiligen, Pflege- und Krankenversicherung die darüber hinaus gehenden Kosten zahlen. Das aktuell geltende umgekehrte Prinzip mache die auf Pflege Angewiesenen arm und bringe die Einrichtungen, die keine Planungssicherheit hätten, in wirtschaftliche Not.

Zudem plädiert Driebold für weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege sowie „mehr Rückendeckung vonseiten des Landes“. Die Expertin schlägt Zuschüsse für flexiblere Arbeitsmodelle vor, zum Beispiel „Springerpools“, und eine ausreichende Finanzierung der Ausbildung an Pflegeschulen.