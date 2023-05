Hessisches Finanzministerium verteidigt Strafanzeige gegen Chef der Steuergewerkschaft

Von: Gregor Haschnik

Der Chef der Steuergewerkschaft, Michael Volz, soll Fahrtkosten mehrfach abgerechnet haben, weshalb das hessische Finanzministerium Anzeige erstattet hat.

Wiesbaden/Hanau - Das hessische Finanzministerium hat bei der Staatsanwaltschaft Hanau Strafanzeige gegen den Vorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) Hessen, Michael Volz, erstattet. In der Anzeige, die der Frankfurter Rundschau vorliegt, wirft es ihm mutmaßlichen Betrug vor. Volz, so der Verdacht, soll an sechs Tagen im Mai, August und Oktober 2021 Fahrtkosten sowohl bei der DSTG als auch beim Land Hessen abgerechnet haben, dort als Mitglied des Bezirkspersonalrats. Zudem habe er zu lange Strecken angegeben.

Bereits 2022 hatten die FR und der HR fragwürdige Fahrtkostenabrechnungen von Volz enthüllt, der sich das Geld bar und im Voraus geben ließ. Nach einem Gremiumsbeschluss bekam er einen höheren Kilometergeldsatz, 45 Cent. Nach Kritik daran wurde das Verfahren geändert und der Satz auf 30 Cent reduziert. Darüber hinaus ging es etwa um einen DSTG-Empfang zu Volz’ Geburtstag für 10 000 Euro und den Einsatz von Beschäftigten für einen Verein und die SPD, für die Volz aktiv ist. Auf letzteres deutet ein umfangreicher E-Mail-Verkehr hin.

Anzeige wirft Chef der Steuergewerkschaft Betrug vor - Fragwürdige Fahrtkostenabrechnungen schon 2022

Michael Volz ist seit 2009 DSTG-Landeschef und wurde im März dieses Jahres im Amt bestätigt. Mit 95 zu 60 Stimmen setzte er sich gegen einen Konkurrenten durch. Die Gewerkschaft vertritt rund 7000 Mitglieder aus der Finanzverwaltung.

Auf FR-Anfrage bestätigt das Ministerium, dass zwei Komplexe geprüft worden seien und in einem Fall „Strafanzeige gestellt werden musste“. In dem anderen Komplex „erfolgt momentan die Anhörung des Beschäftigten“. Nach FR-Informationen geht es um den Verdacht, dass Volz Fahrtkosten bei der DSTG Hessen abgerechnet habe, obwohl er sich bei der Finanzverwaltung den dortigen Datensätzen zufolge krankgemeldet habe.

Michael Volz ist seit 2009 Landesvorsitzender der Steuergewerkschaft und wurde erst im März wiedergewählt. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Die Prüfungen und die eingereichte Anzeige basieren unter anderem auf internen Unterlagen der DSTG, die dem Finanzministerium zugespielt wurden. Ein Ermittlungsverfahren gegen Volz wegen des Verdachts der Untreue stellte die Staatsanwaltschaft Frankfurt 2022 ein, weil sie keinen begründeten Tatverdacht feststellte. Zuletzt wurden neu eingegangene Dokumente geprüft und Zeug:innen befragt.

Chef der Steuergewerkschaft unter Druck - Landesverband spricht von „Intrige“

Der DSTG-Landesverband um den Birsteiner, der alle Vorwürfe zurückweist, verweist auf die Einstellung des Verfahrens im vergangenen Jahr. Dabei seien auch die Fahrtkosten geprüft worden, mit dem Ergebnis, dass Volz und andere Führungskräfte der DSTG sich korrekt verhalten hätten. Dieser und dem Land sei kein Schaden entstanden.

Der Verband spricht von einer „Intrige“, die das Engagement von Volz und der DSTG für die Finanzbediensteten schwächen solle, etwa für eine verfassungsgemäße höhere Besoldung. Für diese Einschätzung spreche die Anzeige des Finanzministeriums, das für die Fahrtkostenabrechnungen gar nicht zuständig sei.

Gegenüber der FR widersprach ein Ministeriumssprecher dieser Darstellung entschieden: Das Finanzministerium handele „nach Recht und Gesetz“. Ob das der Beschäftigte im fraglichen Fall auch getan habe, kläre nun die Staatsanwaltschaft. „Dem Land geht es ausschließlich um Sachverhaltsklärung durch die zuständigen Stellen. Anderslautende Vorwürfe entbehren jeder Grundlage.“ (Gregor Harnisch)