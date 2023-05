Hessen: Miete belastet viele Haushalte stark

Von: Gregor Haschnik

Fast jeder Fünfte hessische Haushalt gibt mindestens 40 Prozent des Einkommens für Wohnen aus. In den vergangenen Jahren hat sich die Situation zugespitzt.

In Hessen haben im vergangenen Jahr 130 000 von 1,4 Millionen Haushalten mindestens 50 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgegeben und circa 134 000 zwischen 40 und 50 Prozent. Das sind insgesamt 18,8 Prozent der Haushalte. Der landesweite Schnitt für die Mietausgaben lag bei 29,6 Prozent, wobei es größere Unterschiede zwischen einzelnen Regionen und Personengruppen gab.

Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte. Die Daten stammen aus dem jährlichen Mikrozensus, bei dem seit 1957 ein Prozent der Bevölkerung befragt und seit 2020 das Thema Wohnen intensiver beleuchtet wird. Zur Einordnung der auf Selbstauskünften basierenden Zahlen ist wichtig, dass die Statistiker:innen die Bruttokaltmiete zugrunde gelegt haben – Nettokaltmiete plus verbrauchsunabhängige Betriebskosten, zum Beispiel für Müllabfuhr, Haus- und Straßenreinigung, Allgemeinstrom oder Schornsteinreinigung. Um die Mietbelastung festzustellen, wird der Anteil der Bruttokaltmiete am Nettohaushaltseinkommen – alle Einkünfte nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen – berechnet. Nicht enthalten sind die Heizkosten, mit denen deutlich mehr Haushalte als stark belastet ausgewiesen worden wären. Expert:innen empfehlen, wenn möglich nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens für die Warmmiete auszugeben, um genug Geld für andere anfallende Kosten zu haben.

Neubauatlas Informationen über die Bautätigkeit – etwa darüber, wo die meisten Wohnungen errichtet werden – bietet der gerade veröffentlichte Neubauatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Er enthält interaktive Karten und steht auf der Webseite: www.neubauatlas.statistikportal.de In Hessen liegt Frankfurt mit 3000 fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2021 insgesamt vorne. In Relation zur Zahl der Einwohner:innen liegt jedoch die Gemeinde Ranstadt (Wetteraukreis) mit 17 Wohnungen je 1000 Einwohner:innen vorne. gha

Singles stärker betroffen

Spürbar stärker zu schaffen machte die Miete Einpersonenhaushalten; sie mussten durchschnittlich 34,7 Prozent ihres Einkommens dafür aufwenden. Bei Haushalten mit zwei Personen waren es lediglich 24,8 Prozent. Beim Blick auf die Regionen fällt auf, dass die Belastung in den kreisfreien Städten Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach am höchsten war, bei einer durchschnittlichen Bruttokaltmiete von 10,70 Euro pro Quadratmeter betrug sie 32,1 Prozent.

In Frankfurt war die Miete mit 11,60 Euro hessenweit am teuersten, doch die Belastung fiel mit 30,6 Prozent wegen der höheren Einkommen etwas geringer aus. Der geringste Anteil für die Miete, 26,1 Prozent, wird in den ländlich geprägten Kreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder-Kreis und Werra-Meißner-Kreis fällig, wo der Druck auf dem Immobilienmarkt nicht so groß wie im Rhein-Main-Gebiet ist. Die durchschnittliche Bruttokaltmiete pro Quadratmeter wird dort mit 6,60 Euro beziffert.

Allerdings steigen die Mieten vielerorts, nicht nur in Frankfurt und Umgebung. Die Studie zeigt, dass Haushalte, die 2019 oder später in ihre Wohnung eingezogen sind, höhere Mieten und Belastungen haben als der Schnitt. Das gilt sowohl für große als auch für kleine Kommunen. Der Unterschied zwischen dieser Gruppe und dem Mittelwert mit einer um 2,50 Euro höheren Bruttokaltmiete pro Quadratmeter ist in Frankfurt am höchsten, in Limburg-Weilburg, Lahn-Dill- und Vogelsbergkreis mit einem Plus von 0,60 Euro am niedrigsten.