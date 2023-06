Hessen: Mehr Lohn für Inhaftierte gefordert

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Justizminister Poseck stellt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Anhebung der sehr geringen Löhne für arbeitende Inhaftierte in Aussicht.

Nach der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht die Bezahlung arbeitender Inhaftierter auch in Hessen auf dem Prüfstand. Das kündigte Justizminister Roman Poseck (CDU) an und stellte eine Anhebung der sehr niedrigen Stundensätze in Aussicht: „Die Notwendigkeit von Veränderungen ist gut denkbar.“

Mit schnellen Verbesserungen ist jedoch offensichtlich nicht zu rechnen. „Wir werden sorgfältig prüfen und keinen Schnellschuss machen“, erklärte Poseck und verwies darauf, dass das Gericht eine Übergangsfrist bis 2025 gewährte. Ziel sei es, nach wie vor „umfassende Arbeitsmöglichkeiten“ in den Justizvollzugsanstalten anzubieten, um die Resozialisierung zu fördern. Zudem müsse die Arbeit der Häftlinge verfassungskonform vergütet werden, so Poseck, der aber hinzufügte, dass „besondere Umstände“ im Justizvollzug zu berücksichtigen seien. Der Minister sieht dort eine geringere Produktivität und insgesamt höhere Kosten, zum Beispiel für Überwachung. Hessen werde sich bei den relevanten Fragen mit anderen Bundesländern austauschen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag in Karlsruhe der Klage von zwei Inhaftierten aus Bayern und Nordrhein-Westfalen stattgegeben und eine Vergütung in Höhe von zwei Euro pro Stunde oder weniger für verfassungswidrig erklärt. Über die konkrete Situation in Hessen wurde somit nicht verhandelt, gleichwohl ist das Urteil auch für Wiesbaden bindend. Denn in hessischen Gefängnissen werden pro Arbeitsstunde zwischen 1,37 und 2,30 Euro und höchstens 18,33 Euro pro Tag gezahlt.

Nach Auffassung des Gerichts müssen Gefangene das Gefühl haben, dass ihre Arbeit wertgeschätzt und anerkannt werde, besonders im Hinblick auf eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Darüber hinaus sollen sie dazu angehalten werden „den durch ihre Straftat verursachten Schaden auszugleichen“, für Unterhaltsberechtigte sorgen und mit der Tilgung von Schulden beginnen, so das Gericht. Das sei mit den aktuellen Stundenlöhnen nicht möglich.

Genauere Vorgaben zu einer angemessenen Höhe machte das Gericht nicht. Die Gefangenengewerkschaft GG/BO fordert etwa fünf bis sieben Euro pro Stunde.

Hessen zählt – anders als Sachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und das Saarland – zu den Ländern, in denen Inhaftierte grundsätzlich zu Arbeit verpflichtet sind. Eine Ausnahme bilden Menschen in Untersuchungshaft oder Sicherheitsverwahrung sowie junge Leute, bei denen die Ausbildung Priorität hat. Nach Angaben des Ministeriums arbeitet derzeit die Hälfte der 4120 Häftlinge. Das Mindestlohngesetz greift hier nicht, stattdessen gibt es neun Prozent des Durchschnittsentgelts der gesetzlichen Rentenversicherung. In den Gefängnissen werden zahlreiche Produkte (auch für große Unternehmen) hergestellt, zum Beispiel Möbel und andere Gebrauchsgegenstände. Die niedrigen Löhne werden schon lange, etwa vom DGB, als Ausbeutung kritisiert.

Saadet Sönmez, justizvollzugspolitische Sprecherin der Linken im Landtag, bezeichnet die geltenden Stundensätze als Hohn. Gefangene hätten oft hohe Schulden, Unterhaltsverpflichtungen und teils höhere Kosten für Alltägliches: So koste ein zehnminütiges Telefonat in der JVA Schwalmstadt fast zwei Euro. Deshalb müssten die Löhne auch in Hessen schnellstmöglich an die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts angepasst werden.