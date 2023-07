Hessen: Lkw-Streik wird größer

Von: Gregor Haschnik

Rund 80 Fahrer protestieren mittlerweile in Gräfenhausen wegen ausstehender Löhne und anderer Missstände.

Auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen-West waren am Montagmittag kaum noch Lkw-Parkplätze frei. Der Streik der Fahrer, die für den polnischen Konzern der Familie Mazur tätig sind, hat sich deutlich ausgeweitet. Bereits am Wochenende waren neue Trucker zu der aus Georgien stammenden, zu Beginn etwa zehnköpfigen Gruppe gestoßen, die Anfang voriger Woche die Arbeit niedergelegt hatte. Am Montag kamen weitere Beschäftigte hinzu.

Anna Weirich vom DGB-Beratungsnetzwerk Faire Mobilität sprach am Nachmittag von insgesamt etwa 80 Fahrern, die zum Teil in Usbekistan und Tadschikistan zu Hause sind. Sie beklagen vor allem ausstehende Löhne, die sich mitunter auf mehr als 10 000 Euro summiert hätten, sowie nicht nachvollziehbare Abzüge bei Gehältern und schlechte Arbeitsbedingungen. Neben langen Arbeitszeiten gehört dazu, dass die Männer in ihren Lkw leben. Im Frühjahr hatten rund 60 Betroffene aus denselben Gründen in Gräfenhausen sechs Wochen lang gekämpft und so die Nachzahlung sämtlicher Forderungen erreicht.

Ein Teil der zuletzt in den Streik Getretenen war Ende der Woche abgereist, nachdem Geld geflossen war. Dann schlossen sich neue Fahrer an. Am Montagnachmittag sah es nicht danach aus, als könnte der Streik bald beendet werden. Nach Weirichs Worten gibt sich das Management grundsätzlich gesprächs- und zahlungsbereit, doch die individuell geführten Verhandlungen stocken. Offenbar gibt es Differenzen bei den Fragen, wer wann wie viel Geld bekommen soll. Gleichzeitig werde Druck ausgeübt, damit die teils beladenen Lkw schnell weiterfahren.

Neben Gräfenhausen an der A 5 hatten blaue Lastwagen der Firmengruppe auch den 15 Kilometer entfernten Rastplatz Pfungstadt-West an der A 67 angesteuert. Ob die zwölf Wagen Teil des Arbeitskampfes sind, war jedoch unklar. Möglich wäre zum Beispiel auch, dass sie streikende Kollegen in Gräfenhausen ablösen sollen. Laut Weirich haben die Fahrer keine Beratungsanfrage gestellt.

Auf mehrfache Anfragen der Frankfurter Rundschau hat die Unternehmensgruppe bislang nicht reagiert. Sie sitzt in der Nähe von Krakau und soll etwa 1000 Lkw mit Waren durch Europa fahren lassen.

Im März und April dieses Jahres hatte die Führung des Konzerns alle Vorwürfe zurückweisen lassen. Die Firmen würden häufig kontrolliert und hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Die Chefs erklärten, stets rechtmäßig zu handeln, und stellten sich als Opfer dar. Wegen des Streiks hätten sie hohe Vertragsstrafen zahlen müssen.

Der Arbeitskampf war international beachtet worden und löste eine Welle der Solidarität aus. Stefan Körzell aus dem Bundesvorstand des DGB forderte kürzlich angesichts der erneuten Missstände, Mazur die Lizenz zu entziehen.