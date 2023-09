Hessen: Kritik an Innenstadt-Förderung

Hessen

Das Land unterstützt die Galeria-Standorte mit drei Millionen Euro. Die FDP fordert eine deutliche Aufstockung des Landesprogramms.

Hessens Zentren stünden teils vor dem Verfall. Das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ des von Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) verantworteten Wirtschaftsministeriums reiche bei weitem nicht aus. Das kritisiert Stefan Naas, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Das Programm müsse erhalten, aber erheblich aufgestockt werden, fordert Naas, der wie Al-Wazir bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat antritt.

Die Corona-Pandemie und die wachsende Konkurrenz durch das Onlinegeschäft, so der FDP-Politiker, hätten die Zentren sehr hart getroffen: „Statt Preisausschreiben durchzuführen, fordern wir die Landesregierung auf, den Kommunen bei der Verwendung der Mittel weitgehende Planungssicherheit und Flexibilität zu geben.“ Es brauche ein „Notprogramm“, zum Beispiel, um Marketing zu professionalisieren und digitale Vertriebswege des stationären Handels zu verbessern.

Das Ministerium hatte kürzlich mitgeteilt, es stocke das Programm „Zukunft Innenstadt“ – bei dem seit 2020 40 Millionen Euro ausgezahlt worden seien – um drei Millionen Euro auf. Das Geld werde für die von der Insolvenz der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof betroffenen Kommunen bereitgestellt. Davon profitieren sollen Offenbach, Frankfurt und Wiesbaden, wo frühere Filialen bereits aufgegeben wurden, sowie Darmstadt und Hanau, wo Schließungen beschlossen sind. Hinzu kommt Limburg. Dort konnte das Aus mit der Übernahme eines dazugehörigen Parkhauses durch die Stadt verhindert werden, allerdings ist dies mit baulichen Veränderungen und Kosten verbunden. In Viernheim muss die Filiale auch schließen, doch weil sie in einem Einkaufszentrum an der Peripherie liege, könne aus dem Programm kein Geld fließen.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte: „Wir hoffen auf beispielhafte Projekte für die Bewältigung des Strukturwandels unserer Innenstädte, die dann auch in anderen Städten mit größeren Leerständen angewendet werden können.“ Hessens Innenstädte veränderten sich. Künftig brauche es eine „Vielfalt an zusätzlichen Nutzungen und Angeboten aus Freizeit, Kultur, Wohnen und Arbeiten“. Mit Hilfe des Programms sollen in erster Linie Konzepte, beispielsweise für Umbauten, entwickelt und umgesetzt werden. Die Hessische Industrie- und Handelskammer bezeichnete die Hilfe als „wichtiges Signal“.

Ein Großteil der Städte hat schon Pläne für die Warenhaus-Areale. In Frankfurt wird etwa die einstige Karstadt-Immobilie in der Nähe der Konstablerwache seit längerem umgebaut; die Modekette Aachener übernimmt. In Hanau will die Stadt das Kaufhof-Gelände – das Geschäft schließt Ende Januar 2024 – kaufen und von der kommunalen Firma Bauprojekt betreiben lassen. Allein der Kaufpreis wird auf mehr als 20 Millionen Euro geschätzt . gha