Hessen: Kinder so oft gefährdet wie nie

Von: Gregor Haschnik

„In einem besonders gravierenden Fall, der mir bekannt ist, rief das Jugendamt bei mehr als 100 Einrichtungen an, um einen Platz für das Kind zu bekommen.“ © Arno Burgi/dpa

Die Jugendämter zählten im vergangenen Jahr 5600 Fälle von Kindeswohlgefährdung, ein Anstieg um neun Prozent im Vergleich zu 2021.

In Hessen sind im vergangenen Jahr so viel Kindeswohlgefährdungen wie noch nie erfasst worden. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, haben die Jugendämter 2022 in insgesamt 16 600 Fällen die Gefährdung eingeschätzt. Das entspricht einem Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr und von 131 Prozent gegenüber dem Jahr 2012, als die statistische Erfassung begann.

Bei den jüngsten Einschätzungen kamen die Ämter den Angaben zufolge in jedem dritten Fall – insgesamt 5600 Mal – zu dem Ergebnis, dass eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung besteht. Dies bedeutet einen neuen Höchststand. Den Anstieg gegenüber 2021, als 5134 Fälle den bis dahin höchsten Wert bedeuteten, beziffert das Landesamt auf neun Prozent. In knapp der Hälfte der Fälle (49 Prozent) im vergangenen Jahr ging es um psychische Misshandlungen, 46 Prozent betrafen Vernachlässigung, 25 Prozent körperliche Misshandlungen und bei fünf Prozent gab es Anzeichen sexueller Gewalt, wobei hier Mehrfachnennungen möglich sind. 48 Prozent der notwendigen Prüfungen betrafen Kinder unter sieben Jahren.

Auch die Zahl der von den Ämtern angeordneten, vorläufigen Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist gestiegen, um 54 Prozent auf 6500. Dies führen die Statistiker:innen in erster Linie auf eine deutliche Zunahme bei den unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten zurück (plus 155 Prozent im Vergleich zu 2021).

Die Einreisen der jungen Asylsuchenden waren der häufigste Grund (54 Prozent) für Schutzmaßnahmen, vor der Überforderung von Eltern beziehungsweise eines Elternteils (22 Prozent) sowie Hinweisen auf Vernachlässigung oder körperliche Misshandlungen (jeweils zehn Prozent). Im Zuge der Maßnahmen können Kinder aus einem Heim, der eigenen Familie oder einer Pflegefamilie herausgenommen werden, wenn eine akute Gefahr für sie besteht. Dann werden sie in der Regel zunächst in Noteinrichtungen untergebracht.

Zurückgegangen sind die Fälle, bei denen hessische Familiengerichte die elterliche Sorge teilweise oder vollständig entzogen, um 19 Prozent auf 700.

Tendenziell steigt die Zahl der Kindeswohlgefährdungen sei Jahren. Der Landesverband Hessen des Deutschen Kinderschutzbundes fordert eine bessere Prävention und gibt zu bedenken, dass es neben den bekannten Fällen noch eine hohe Dunkelziffer gibt. Fachleute wie Uli Ratmann, Leiter des stationären Bereichs im Albert-Schweizer-Kinderdorf (ASK) Hessen, führten den Anstieg auf verschiedene Entwicklungen zurück, etwa darauf, dass nach den eingeschränkten Kontakten während der Corona-Pandemie wieder mehr Gefährdungen erkannt würden und Betroffene häufiger die Gelegenheit hätten, sich selbst an jemanden zu wenden. Hinzu komme ein großer, auch wirtschaftlicher Druck in vielen Familien sowie ein bröckelndes Sozialgefüge. Andere Expert:innen kritisieren, die Jugend- und Familienhilfe werde oft zu spät aktiv.

Die sich zuspitzende Situation ist auch deshalb problematisch, weil es in Jugendämtern und Heimen an Personal mangelt. In den vergangenen Monaten haben viele Einrichtungen Alarm geschlagen, etwa in Gießen. Mitarbeitende des dortigen Jugendamtes hatten unter anderem wegen zehn vakanter Stellen beim sozialen Dienst Überlastungsanzeigen eingereicht und gingen schließlich an die Öffentlichkeit. Sie warnten vor einem Systemversagen, das dramatische Folgen haben könne. Ein weiteres Problem ist der Mangel an Pflegefamilien und Plätzen in Heimen. Betroffene Kinder können oft nicht untergebracht werden, oder sie müssen lange in Notaufnahmen bleiben, weil die Anschlusseinrichtungen voll sind.