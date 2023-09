Hessen: Goodyear bricht Sozialplan-Verhandlung ab

Von: Gregor Haschnik

Teilen

557 Stellen sollen bei Goodyear in Fulda gestrichen werden. Die Gewerkschaft wirft der Firma angesichts abgebrochener Verhandlungen Skrupellosigkeit vor. Das Unternehmen weist Kritik zurück.

Im Ringen um die Zukunft von „Fulda Reifen“ haben die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und der Betriebsrat scharf kritisiert, dass der Eigentümer Goodyear die Verhandlungen über einen Interessenausgleich und den Sozialplan abgebrochen hat. Anne Weinschenk, Leiterin des Bezirks Mittelhessen der IGBCE, sprach von Skrupellosigkeit und einem Schlag ins Gesicht. Das Unternehmen habe einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der weit unter den in 2019 ausgehandelten Konditionen gelegen habe. Daraufhin habe der Betriebsrat einen Gegenvorschlag gemacht. Der Abbruch sei nicht nachvollziehbar, erst recht nicht zu so einem frühen Zeitpunkt, und ohne über den neuen Vorschlag verhandelt zu haben. Dennoch sei man weiter gesprächsbereit und werde um jeden Arbeitsplatz kämpfen.

Goodyear hatte im Juni angekündigt, etwa 550 von 1150 Stellen zu streichen und dies vor allem mit einer schwierigen Lage in der Reifenindustrie begründet. Die Gewerkschaft hingegen spricht von einer guten Auslastung und Rentabilität. Seit 2019 wurden in Fulda bereits mehr als 400 Stellen abgebaut. Gleichzeitig modernisierte die Firma den Standort und versprach, ihn langfristig zu erhalten. Jetzt sollen keine Sicherheiten in Aussicht gestellt worden sein.

Das Unternehmen teilte auf FR-Anfrage mit: „Der Vorschlag, den wir von unseren Sozialpartnern erhalten haben, weicht wesentlich vom in der Industrie üblichen Standard ab.“ Der Weg über eine Schlichtungsstelle sei „unumgänglich“. Gleichwohl würden alle Möglichkeiten der Kommunikation mit der Vertretung der Beschäftigten offengehalten. Die Verpflichtung „zum fairen und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Mitarbeitenden“ bleibe unverändert. Am Montag wurden die Beschäftigten in einer Versammlung über den aktuellen Stand informiert. Nach FR-Informationen stellten sie sich hinter Betriebsrat und IGBCE und zeigten sich bereit für einen Arbeitskampf. gha