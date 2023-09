Hessen: GEW ruft zu Protesten auf

Von: Gregor Haschnik

Die GEW, die Landesschüler:innenvertretung und der Landeselternbeirat beklagen eine Verschärfung der Bildungskrise und rufen zu Protestaktionen in fünf Städten auf.

Wo Lehrkräfte dauerhaft fehlen, werden Pläne gekürzt. Unbesetzte Stellen tauchen dann in der Statistik nicht auf. © Uli Deck/dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Landeselternbeirat und die Landesschüler:innenvertretung beklagen eine sich verschärfende Bildungskrise an hessischen Schulen und kritisieren vor allem Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfall und mangelnde Investitionen. Sie sprachen bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Frankfurt von einer „desolaten Situation“ und kündigten für Mittwoch kommender Woche (20. September) in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt und Darmstadt Protestaktionen an. Diese sollen am Nachmittag beginnen, um vielen Schüler:innen, Lehrer:innen, Eltern und Unterstützer:innen eine Teilnahme zu ermöglichen. Der hessische GEW-Vorsitzende Thilo Hartmann wies auf eine zunehmende Arbeitsbelastung hin und forderte unter anderem, die zu leistenden Vertretungsstunden zu reduzieren und Schulsozialarbeit sowie -psychologie auszubauen: „Das Geld für ein besser ausgestattetes Bildungssystem ist da. Es ist eine Frage des politischen Willens und der Verteilung.“ In der nächsten Legislaturperiode müsse das Bildungswesen neu ausgerichtet werden.

Der Landeselternbeirat begrüßte, dass das Land neue Lehrer:innenstellen schaffe. „Aber Stellen sind noch keine Lehrkräfte vor Ort. So wird es auch in diesem Schuljahr zu deutlichen Unterrichtsausfällen kommen“, sagte der Beiratsvorsitzende Volkmar Heitmann. Und wenn der Bildungsetat um zwei Prozent steigen solle, handele es sich angesichts einer Inflationsrate von sechs bis acht Prozent um ein Schrumpfen des Etats. Landesschulsprecher Gaston Liepach betonte, die Schüler:innen sprächen jedes Jahr essenzielle Themen an, ohne dass etwas getan werde, etwa bei der wichtigen Forderung nach einem kostenfreien, gesunden Mittagessen beim Ganztag.

Nach Schätzungen von Anne-Katrin Muth vom bundesweit aktiven Bündnis „Bildungswende Jetzt!“ fehlen in Hessen mehr als 12 000 Lehrer:innen: „An einigen Schulen müssen 100 Prozent der Aufgaben von 80 Prozent des Personals abgedeckt werden.“ Darunter leide die Qualität der Bildung; die Chancenungleichheit nehme zu. Die Initiative plant für den 23. September Demonstrationen in ganz Deutschland.

Die GEW „schlägt wieder mal zu Recht Alarm“, erklärte die FDP-Fraktion, die neben unbesetzten Stellen bemängelte, Informatikunterricht und ökonomische Bildung kämen zu kurz. Die Linke kritisierte: „Das Märchen von der vorhandenen Grundunterrichtsversorgung ist schon lange nur noch ein Wunschdenken des Kultusministers“.

Auf FR-Anfrage teilte das von Alexander Lorz (CDU) geführte Ministerium dazu mit: „Die Aussagen der beteiligten Akteure verbuchen wir als Wahlkampf“. In den vergangenen Wochen hatte Lorz die Entwicklung an den Schulen gelobt und dies etwa mit „Rekordinvestitionen“ und zusätzlichen Stellen begründet.