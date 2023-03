Hessen: GEW fordert mehr Geld für Ganztagsplätze

Von: Gregor Haschnik

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze in Grundschulen ist laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kaum umsetzbar, wenn nicht viel mehr investiert wird.

Nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) droht Hessen beim Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze in Grundschulen zu scheitern. Um ihn umzusetzen, brauche es viel höhere Investitionen. Der Anspruch auf acht Stunden Schule und Betreuung wird schrittweise eingeführt, er gilt ab 2026 für Erstklässler:innen und ab 2029 für alle Grundschulkinder. Der GEW-Landesverband geht in seinen am Freitag vorgestellten Berechnungen davon aus, dass bis 2029/30 mindestens 49 100 zusätzliche Plätze geschaffen und – bei einem zugrunde gelegten Personalschlüssel von 1:10 – 2840 weitere Vollzeitstellen für Erzieher:innen geschaffen und besetzt werden müssten.

Die Zahlen basieren auf Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung und Umfragen, laut denen 68 Prozent der Eltern einen Ganztagsplatz für ihre Kinder wünschen. Sollte die Nachfrage, wie angesichts eines Rechtsanspruchs zu erwarten sei, auf 75 Prozent steigen, würden 67 000 zusätzliche Betreuungsplätze und 3860 Vollzeitstellen nötig. Laut jüngsten Daten habe der Anteil der Schulen, die die Ganztagsvorgaben für den Rechtsanspruch erfüllten, 2021/22 bei 55 Prozent gelegen.

Das Angebot wird vom Land Hessen und den Schulträgern, in der Regel Kommunen, getragen. Die GEW fordert, das Land solle das gesamte pädagogische Personal für den Ganztag beschäftigen und diesen qualitativ steuern – wie Thüringen, wo zirka 90 Prozent der Grundschulen über ein Ganztagsprogramm verfügen. Ohne bessere Arbeitsbedingungen und einen Ausbau der Ausbildungskapazitäten ließen sich aber weder der Rechtsanspruch erfüllen noch die Qualität erhöhen, sagte die stellvertretende hessische GEW-Vorsitzende Heike Ackermann.

Das Nachmittagsprogramm übernehmen zu einem großen Teil freie Träger oder Fördervereine. Diese setzen neben Fachkräften oft auch schlecht bezahlte Quereinsteiger:innen ein. Eine Personalstatistik existiere nicht, erklärte der GEW-Landesvorsitzende Thilo Hartmann. Die Ganztagsbetreuung gleiche einer „Black Box“, weil Daten zur personellen und räumlichen Situation fehlten. Die GEW habe die Schulträger gefragt, wie viel Personal mit welcher Qualifikation in welchem Umfang im Rahmen des Ganztags tätig sei, aber kaum verwertbare Zahlen erhalten.

Wie viel im Zuge des Rechtsanspruchs in Hessen in Gebäude investiert werden müsste, hat die GEW auf Grundlage einer Studie zum Bedarf in Frankfurt geschätzt: 320 bis 460 Millionen Euro. Das Land widersprach Kritik am Ganztagsausbau und erklärte, gut voranzukommen. gha