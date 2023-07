Hessen: Erste Anfragen zu Pandora Papers

Hessen

Von Gregor Haschnik schließen

Hessen wertet mit Hilfe künstlicher Intelligenz geleakte Daten aus. Das Personal in der Abteilung soll aufgestockt werden.

Im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche haben Expert:innen der hessischen Finanzverwaltung begonnen, die Pandora Papers auszuwerten, das größte bekannte Datenleak in dem Bereich. Laut Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) sind hierzu bereits rund 50 Anfragen eingegangen. Erste Daten seien an Ermittlungsbehörden weitergegeben und schon „prüfungswürdige Fälle“ identifiziert worden.

Hessen ist bei der Analyse der Unterlagen federführend und kooperiert mit Behörden aus dem In- und Ausland. Am Montag nannten Boddenberg, Kai-Michael Eickhoff, Leiter der am Finanzamt Kassel angesiedelten, auf die Auswertung von Leaks spezialisierten Ermittlungsgruppe, sowie Christian Voß, Chef der Forschungsstelle Künstliche Intelligenz (FSKI), Details. Boddenberg zeigte sich zuversichtlich, dass die Fahnder:innen „Steuerkriminellen auf die Spur kommen, die mit ihrem egoistischen und verantwortungslosen Handeln der Gemeinschaft schaden“. Hessen hatte das Leak – 10,4 Millionen Dokumente – für einen sechsstelligen Betrag gekauft und zuvor bereits etwa die Panama Papers in Kassel bearbeitet. Daraufhin wurden insgesamt 94 Strafverfahren eingeleitet und ein Steuermehrergebnis von 75 Millionen Euro erzielt, in Hessen circa drei Millionen Euro.

Die neuen Daten liefern Material zu 14 „Offshore-Providern“, die Nutzer:innen mit Hilfe von Briefkastenfirmen oder Treuhandstrukturen halfen, Steuern zu umgehen. Eickhoff erläuterte, die Dokumente würden mittels vorhandener Big-Data-Software, aber auch mit Hilfe „maßgeschneiderter“ Lösungen der FSKI aufbereitet, strukturiert und nach straf- und steuerrechtlich relevanten Informationen durchsucht – die dann die Fahnder:innen erhalten. Das sei bei einer so riesigen Datenmenge notwendig. Ein Ziel sei, herauszufinden, wer hinter verdächtigen Firmen stehe. In der FSKI, die über eigene Server verfügt, arbeiten nach den Worten von Voß Fachleute aus der Informatik, Mathematik und Datenanalyse. Sie prüften auch in der Corona-Pandemie vergebene Wirtschaftshilfen und bereiteten EU-Sanktionslisten in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auf. Die KI habe nie das letzte Wort, helfe aber, die Zeit der Mitarbeitenden effizient zu nutzen.

Die Daten Die Pandora Papers waren im Herbst 2021 zunächst dem Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) zugespielt worden. Dieses stieß unter anderem auf rund 30 000 Konten, mit deren Hilfe Steuervermeidung und -hinterziehung betrieben wurde. Dahinter standen Dienstleister, die etwa auf den Seychellen Briefkastenfirmen und Stiftungen aufbauten. Davon profitierten auch Prominente aus Politik und Wirtschaft. Die jetzt von Hessen gekauften Daten sind laut Finanzministerium umfangreicher als jene des ICIJ. gha

Boddenberg kündigte an, die Zahl der Fachleute in der FSKI – derzeit zehn – 2024 zu verdreifachen. In der Ermittlungsgruppe sind aktuell vier Fahnder:innen tätig, die bei Bedarf aufgestockt werden könnten. Die Linke im Landtag hatte den Kauf der Daten begrüßt, aber die Ressourcen in der Fahndung und den Finanzämtern kritisiert. Die Automatisierung erleichtere den Spezialisten die Arbeit, zudem sei Personal aus anderen Ämtern beteiligt, entgegnete Boddenberg darauf.

Zur Frage, ob es vertretbar sei, „Hehlerware“ zu kaufen, verwies er auf Paragraf 202 d des Strafgesetzbuches. Dieser sieht bei Datenhehlerei keine Strafe vor, wenn die Informationen zum Beispiel in Besteuerungsverfahren verwertet werden. Auch „ethisch und moralisch kann ich es gut vertreten“, so der Minister. Man müsse beispielsweise bedenken, dass die organisierte Kriminalität von Steueroasen profitiere.