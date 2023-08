Hessen bietet Chancen für ukrainische Geflüchtete

Von: Thomas Stillbauer

Die hessische Baubranche macht Menschen aus der Ukraine Angebote. Andrea Nahles verspricht Unterstützung der Arbeitsagentur.

Hessische Bauunternehmen wollen sich verstärkt für die Ausbildung und Berufsqualifikation ukrainischer Geflüchteter engagieren. Auf eine entsprechende Initiative einigten sich Vertreter der Branche am Dienstag in Frankfurt mit der Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.

Bei dem Treffen in den Räumen des Verbands baugewerblicher Unternehmer Hessen (VBU) sagte Nahles, die Landesarbeitsagenturen müssten entsprechende Schritte organisieren: „Wir können regional handeln, das haben wir hier heute mit einem verbalen Handschlag so vereinbart.“

In Hessen kämen derzeit etwa 30 000 Geflüchtete aus der Ukraine für die Maßnahme infrage, etwa 17 000 von ihnen seien aktuell arbeitslos gemeldet, sagte Frank Martin, Vorstand der hessischen Arbeitsagentur. Der Bedarf an Arbeitskräften sei weitaus größer – wenigstens das komme den Ukrainerinnen und Ukrainern in ihrer ansonsten oft verzweifelten Lage zugute: „Wir brauchen in allen Berufen und Regionen Menschen.“

Den Anstoß hatte VBU-Präsident Thomas Reimann gegeben, dessen „Initiative Zukunft Fachkraft“ bereits seit einiger Zeit Qualifizierungsangebote für junge Leute ermöglicht. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine reifte die Idee, das Angebot auch auf Geflüchtete zuzuschneiden.

Seit dem Start im Februar in Bad Vilbel habe sich gezeigt, dass vor allem Sprachverständigungsprobleme die Initiative behinderten. In jüngster Zeit stellten sich jedoch Erfolge ein; das Angebot habe sich inzwischen auch nach Rheinland-Pfalz ausgedehnt.

Zwei Ziele stehen im Mittelpunkt: Einerseits könne das Baugewerbe die Menschen aus der Ukraine soweit qualifizieren, dass sie den Wiederaufbau in ihrer Heimat aktiv zu fördern in der Lage seien; andererseits wären jene Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt hochwillkommen, die sich entschlössen zu bleiben.

44 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine könnten sich vorstellen, hier sesshaft zu werden, zitierte Nahles aus einer Umfrage – die Hoffnung bestehe also, dass die Ausbildungsoffensive beide Ziele erreiche. Zu 80 Prozent seien es Frauen, die aus der Ukraine in Hessen Zuflucht fanden, die meisten mit Ausbildung, fast alle bis Februar 2022 berufstätig – und mit großer Motivation, auch hier zu arbeiten.

Bleibt die Sprachbarriere. Aber viele, die im Sommer 2022 gekommen seien, hätten seit Herbst Sprachkurse besucht, berichtet Nahles. „Sie kommen jetzt langsam aus den Kursen heraus und haben dann die Chance auf Integration in den deutschen Arbeitsmarkt.“ Die Deutsch- Sprachkenntnisse seien „die Voraussetzung, der Anpack für die Vermittlung“.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens am Dienstag hoben hervor, dass die Menschen aus der Ukraine Kenntnisse und Fähigkeiten mitbrächten, die ihnen größere Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt ermöglichten als den Geflüchteten etwa in den Jahren 2015/2016. Frank Martin betonte: „Es kommt ein Querschnitt der Gesellschaft zu uns“, Bildung und Sprachfertigkeit seien sehr gut. Etwa 10 000 Personen hätten auch bereits eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angetreten; die meisten von ihnen im Baugewerbe. Dort sei es – ohne dass es diskriminierend klingen solle, sagte Martin – sprachlich leichter, sich zu verständigen. Aber auch in den Berufsfeldern Erziehung, Kommunikation, Gast- und verarbeitendes Gewerbe sowie in der Dienstleistungsbranche gebe es Bedarf und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen aus der Ukraine.

„Wir müssen auch sehen: Sie kommen nicht unbelastet“, erinnerte Nahles an die seelische Situation der Geflüchteten. Viele seien mit den Gedanken in der Ukraine. „Wenn wir das bedenken, bin ich sicher, dass wir gut klarkommen.“ Die Chefin der Arbeitsagentur sagte: „Heute nehmen wir als Botschaft mit: Es gibt hier Unternehmen, die bereit sind, den Weg mitzugehen.“