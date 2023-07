Hessen: „Baupreise massiv gestiegen“

Hessen

Die hessische Bau- und Immobilienwirtschaft fordert mehr Unterstützung von der Politik.

Die hessische Bau- und Immobilienwirtschaft sieht eine gefährliche Situation im Wohnungsbau. Sie fordert von der Politik deutlich mehr Unterstützung und bessere Rahmenbedingungen. „Fehlende Grundstücke, Lieferengpässe und explodierende Energiekosten haben zu massiven Steigerungen der Baupreise geführt“, sagt Gerhard Lipka, Geschäftsführer des BFW-Landesverbands freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland.

Gleichzeitig müssten dringend neue Wohnungen gebaut werden, „um die hohe Nachfrage gerade in den Ballungsgebieten zu befriedigen“. Lipka ist Sprecher der Initiative „Impulse für den Wohnungsbau – Hessen“, in der sich mehrere Verbände und Institutionen zusammengeschlossen haben. Am Mittwoch stellten sie bei einer Pressekonferenz in Frankfurt ihre Forderungen, besonders im Hinblick auf die Landtagswahl am 8. Oktober, vor. Damit Privathaushalte trotz der aktuellen Situation Immobilien erwerben, müsse die Landesregierung die Grunderwerbssteuer senken oder Personen, die zum ersten Mal eine Wohnung oder ein Haus kaufen, müssten davon befreit werden. Letzteres müsste der Bund als Gesetzgeber regeln.

Burkhard Siebert, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Hessen-Thüringen, beklagte, viele Bauherr:innen hätten wegen der massiv gestiegenen Preise keine Planungssicherheit und hielten sich deshalb zurück. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die eingegangenen Aufträge im Wohnungsbau von Januar bis April 2023 um etwa ein Drittel zurückgegangen. Ähnlich schlecht sehe es bei den Baugenehmigungen aus: Im April 2023 wurde in Hessen demnach der Bau von 352 Wohngebäuden und 1049 Wohnungen genehmigt – 28,9 Prozent beziehungsweise 43 Prozent weniger als im April 2022.

Siebert verlangt schnellere Genehmigungsverfahren und weniger Bürokratie. Nach Ansicht von Axel Tausendpfund, Vorstand des VdW Südwest, bleibt aufgrund der angespannten Lage vor allem der bezahlbare Wohnraum auf der Strecke: „Studien zeigen, dass bei einem frei finanzierten Neubau in Ballungsräumen momentan Mieten von rund 20 Euro pro Quadratmeter aufgerufen werden müssten, um kostendeckend zu bauen.“ Dass Hessen gerade die Konditionen für den Bau geförderter Wohnungen verbessert hat, sei ein wichtiger, überfälliger Schritt. Jedoch müsse die Förderung öfter und in kürzeren Abständen angepasst werden.

Um den Klimaschutz beim Wohnen sozialverträglich umzusetzen, seien allein für die vermieteten Wohnungen Zuschüsse von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr und ein eigenständiges Programm des Landes notwendig, betonte Tausendpfund.

Laut Martin Kraushaar, dem Hauptgeschäftsführer der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, ließen sich die Baukosten mit Hilfe reduzierter technischer Standards und einem weniger strikten Bauordnungsrecht senken. Wenn derzeit Aufstockungen, Nachverdichtungen und energetische Sanierungen besonders wichtig seien, dürfe zum Beispiel nicht verlangt werden, dass 50 bis 60 Jahre alte Häuser bei größeren Sanierungen „durchweg auf den Stand der Bautechnik des Jahres 2023 zu bringen sind“.