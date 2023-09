Hessen: Bauaufträge gehen zurück

Wirtschaft

Von Gregor Haschnik schließen

Das Auftragsvolumen im Bauhauptgewerbe schrumpft um 7,3 Prozent. Der Mieterbund will ein Sonderprogramm für den Bau günstiger Wohnungen.

Die Auftragslage im hessischen Bauhauptgewerbe hat sich verschlechtert: Im ersten Halbjahr dieses Jahres lagen die Auftragseingänge mit einem Volumen von 2,6 Milliarden Euro um 7,3 Prozent unter dem Wert des ersten Halbjahres 2022. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mit. Gleichzeitig sei die Zahl der Beschäftigten um 3,3 Prozent auf gut 34 100 reduziert worden.

Zum Hauptgewerbe zählen der Wohnungsbau, aber auch der gewerbliche und industrielle Bau sowie der Verkehrsbau. In der Statistik werden Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitenden erfasst.

Der Umsatz ist in dem Zeitraum insgesamt gestiegen, um 7,2 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Den größten Zuwachs verzeichnete der gewerbliche und industrielle Bau mit einem Plus von 12,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Doch der Anstieg, klagen Branchenvertreter:innen, werde durch Kostensteigerungen, etwa bei Material, Energie und Zinsen, zu einem großen Teil „aufgefressen“.

Der Rückgang bei den Aufträgen betrifft insbesondere den Bau von Wohnraum. Hier umfassten die in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 eingegangenen Aufträge ein Volumen von etwa 718 Millionen Euro. In diesem Jahr hingegen waren es im ersten Halbjahr 499 Millionen Euro.

Damit zeigt sich hier eine Entwicklung, die sich seit Monaten auch in anderen Statistiken abzeichnet, insbesondere bei den Baugenehmigungen für Wohnungen. Deren Zahl ist in Hessen 2023 in den ersten sechs Monaten um mehr als ein Viertel eingebrochen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurde der Neu- und Umbau von 9 653 Einheiten in Wohn- und Nichtwohngebäuden genehmigt.

Angebotsmieten steigen

Neben der Bauwirtschaft, die in den vorherigen Boomjahren hohe Profite erzielte und nun von der Politik Entlastungen und eine höhere Bauförderung fordert, macht der Abwärtstrend beim Wohnungsbau auch dem Landesverband Hessen des Deutschen Mieterbundes „große Sorgen“, wie dessen Vorsitzender Gert Reeh sagte. „Bund, Land und Kommunen müssen endlich aktiv werden, denn die Lage für Mieterinnen und Mieter in Hessen ist bereits jetzt bedrohlich“, sagte Verbandsdirektorin Eva-Maria Winckelmann. Es brauche einen „Doppelwumms“: hohe Sonderzahlungen für den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Der in den Ballungsräumen ohnehin schon hohe Druck nehme zu, auch weil Menschen, die ihre Eigenheimpläne wegen der Kosten aufgäben, auf den Mietmarkt drängten. In Großstädten seien die Angebotsmieten im ersten Halbjahr im Schnitt um 6,7 Prozent gestiegen.

Das Land wies Kritik an seiner Wohnungspolitik zurück und argumentierte unter anderem mit „Rekordinvestitionen“ in den sozialen Wohnungsbau, der weiter gestärkt werden solle.